Comandante manda PM ocupar Bairro da Penha após sargento ser baleado

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, determinou que a Polícia Militar ocupe o Bairro da Penha , em Vitória , e deixe a comunidade somente após prender o responsável por ferir o sargento Jocelino Alves Freitas, baleado no braço após um homem efetuar disparos contra o destacamento da corporação (DPM) na localidade, na noite da última quarta-feira (5).

"Olá, gente! Madrugada do dia seis do sete, três horas da manhã. Acabamos de sair lá do bairro da Penha acompanhando a operação da Força Tática do Batalhão de Missões Especiais, que ficará a madrugada inteira no morro esperando a rendição, lá no local, lá no destacamento da Polícia Militar, onde passou o indivíduo, na data de ontem e atirou contra os nossos policiais e acertou um sargento nosso que também está em casa. Nós iremos continuar com essa ocupação, não só lá na região, mas em todo o entorno até nós prendermos esse indivíduo", afirmou.

"Não tem data e não tem hora para nós terminarmos essa ocupação, até nós prendermos esse indivíduo" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM

Em outro vídeo, gravado ao lado do sargento baleado, o comandante disse que o policial estava voltando para casa, após atendimento no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. "Retornando para casa, são e salvo, para sua família", frisou.

Veja abaixo. "O indivíduo que atirou contra o sargento e o destacamento só desce do morro para se entregar imediatamente à Polícia Civil ou vai descer no saco preto. Vamos ocupar o morro e o nosso principal alvo lá é o Marujo . Entrega-se o indivíduo imediatamente com a arma. A Polícia Militar vai ficar no morro até pegar esse indivíduo."

Policial militar baleado

O policial baleado foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por exames. Na unidade, o sargento Jocelino Alves Freitas gravou um vídeo para tranquilizar os amigos. “Estou vivo. A princípio, estou bem. Tirei um raio-x aqui”, declarou. Confira abaixo a gravação.

Polícia Militar informou que o crime aconteceu por volta de 21h30, em frente ao Destacamento Policial Militar do Bairro da Penha, na Capital. Dois policiais estavam dentro do DPM, quando escutaram barulho de tiros. Ao saírem para verificar a situação, encontraram um homem armado com uma pistola, que atirou contra os militares. Um dos disparos atingiu o braço direito do sargento.

Em frente ao DPM, no chão, ficaram algumas cápsulas de tiros disparados. Os vidros da porta do destacamento foram atingidos e quebraram. Nas paredes, também ficaram marcas dos disparos.

O homem que atirou contra os policiais conseguiu fugir. Policiais militares circularam em vários pontos do Bairro da Penha em busca do atirador.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Detalhes das investigações não serão divulgados, por enquanto. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", declarou.

Outra morte na região e carro incendiado

Sobre a morte de um homem ocorrida na noite de quarta-feira (5), no bairro Bonfim, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.