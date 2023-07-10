Afinal, os ônibus estão circulando na Avenida Leitão da Silva?

"A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que, devido aos episódios de confrontos com mortes na região do Bairro da Penha, em Vitória, uma orientação foi repassada, por meio da Subsecretaria de Inteligência, no sentido de que os ônibus não circulassem no local e adjacências, com desvio de rotas, até que a situação fosse totalmente normalizada no final de semana, tendo em vista que os transportes coletivos acabam se tornando alvo de vandalismo e depredação. A Sesp preconiza, principalmente, a preservação de vidas de passageiros e trabalhadores do sistema viário. Cabe destacar que todo o transtorno é causado por integrantes de organização criminosa que atua no local, sendo que em momentos de conflito a premissa é evitar, dentro do possível, danos, principalmente físicos a inocentes. Na manhã dessa segunda-feira a situação foi normalizada"