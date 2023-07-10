Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tensão em Vitória

Afinal, os ônibus estão circulando na Avenida Leitão da Silva?

Uma mensagem que informava a mudança da rota dos coletivos para a Reta da Penha viralizou nesta segunda-feira (10). Apesar delas terem, de fato, acontecido, as operações foram normalizadas desde às 9h30

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 19:29

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 jul 2023 às 19:29
Mensagem viralizada sobre ônibus na Leitão da Silva
Mensagem viralizada ainda recomendou que pessoas evitassem passar pela Leitão da Silva Crédito: Arte | A Gazeta
Em meio à tensão que atinge algumas comunidades de Vitória nas últimas semanas — sobretudo com novos confrontos entre traficantes e a polícia no último final de semana — viralizou nesta segunda-feira (10) uma mensagem que indicava a mudança da rota dos ônibus que passam pela Avenida Leitão da Silva. Os coletivos, segundo o texto, deveriam ser desviados para a Reta de Penha a fim de evitar as regiões de maiores conflitos, como Gurigica, Da Penha e Bonfim. Mas, afinal, houve mesmo essa alteração?
No início da manhã, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou que, "por questões de segurança", os ônibus que passam pela via realmente tiveram o trajeto alterado após uma orientação da polícia. Entre as linhas afetadas estavam a 051, 052, 073, 241, 182 e 204. Os desvios, no entanto, não duraram duas horas, sendo retomadas as rotas originais até as 9h30.
Uma imagem que circulou durante à tarde também levantou dúvidas entre os leitores de A Gazeta sobre o tráfego de ônibus na região. Pela foto, é possível ver a avenida praticamente vazia, com a presença de muitas viaturas policiais. No entanto, segundo informou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, não houve novas alterações nos itinerários, nem ameaças contra os coletivos e tratava-se de um reforço no policiamento.
Policiamento na Leitão da Silva durante a tarde desta segunda-feira (10)
Policiamento intenso e pouco movimento na Leitão da Silva durante a tarde  Crédito: Leitor | A Gazeta
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou ainda que, devido aos episódios de confrontos com mortes no bairro da Penha, uma orientação foi repassada, por meio da Subsecretaria de Inteligência, no sentido de que os ônibus não circulassem no local e adjacência – tendo em vista que os transportes coletivos acabam se tornando alvo de vandalismo e depredação.
"A Sesp preconiza, principalmente, a preservação de vidas de passageiros e trabalhadores do sistema viário. Cabe destacar que todo o transtorno é causado por integrantes de organização criminosa que atua no local, sendo que em momentos de conflito a premissa é evitar, dentro do possível, danos, principalmente físicos a inocentes. Na manhã dessa segunda-feira, a situação foi normalizada", destacou a pasta, em nota.

Na íntegra | Confira a nota da Sesp

"A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que, devido aos episódios de confrontos com mortes na região do Bairro da Penha, em Vitória, uma orientação foi repassada, por meio da Subsecretaria de Inteligência, no sentido de que os ônibus não circulassem no local e adjacências, com desvio de rotas, até que a situação fosse totalmente normalizada no final de semana, tendo em vista que os transportes coletivos acabam se tornando alvo de vandalismo e depredação. A Sesp preconiza, principalmente, a preservação de vidas de passageiros e trabalhadores do sistema viário. Cabe destacar que todo o transtorno é causado por integrantes de organização criminosa que atua no local, sendo que em momentos de conflito a premissa é evitar, dentro do possível, danos, principalmente físicos a inocentes. Na manhã dessa segunda-feira a situação foi normalizada"

Zona de tensão

A disputa pelo tráfico de drogas na Capital capixaba tem gerado uma série de conflitos nos bairros que ficam no entorno da Avenida Leitão da Silva. No dia 25 de junho, um paciente de 68 anos, identificado como Daniel Ribeiro Campos da Silva, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio em Gurigica. Ele estava internado há dois anos em uma clínica de cuidados paliativos. 
Bala perdida
Daniel Ribeiro Campos morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Acervo Pessoal

Ataque ao DPM e sargento baleado

Dez dias depois, na última quarta-feira (05), um sargento da Polícia Militar também foi baleado no braço direito no Bairro da Penha. Jocelino Alves Freitas foi atingido após um homem efetuar disparos contra o Destacamento Policial Militar (DPM) da localidade. Apesar do ferimento, o policial passa bem e até gravou um vídeo para tranquilizar amigos e parentes (veja abaixo).

Suspeito de atirar em PM é morto

O principal suspeito de ter atirado contra o militar foi morto por integrantes do tráfico de drogas na manhã do dia seguinte, em Gurigica. Segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, as primeiras apurações dão conta de que Luciano da Silva Pereira teve um surto psicótico quando atacou o DPM da comunidade.

Novas mortes

Já entre a sexta-feira (07) e o sábado (08), dois homens foram mortos após novos confrontos envolvendo traficantes e policiais militares. O primeiro conflito ocorreu no Bairro da Penha, por volta das 22h30. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Ramalho, equipes faziam patrulhamento na região quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Na ação, Natanaeliton da Mota, de 24 anos, morreu após ser baleado. 

Veja Também

Avenida Leitão da Silva acumula ataques criminosos há sete anos

Um novo tiroteio ocorreu horas depois no bairro Bonfim, e outro homem acabou morto, por volta das 7h30. Na ocasião, a PM informou que, durante o reforço de patrulhamento na região, militares constataram que criminosos fizeram barricadas para tentar impedir a presença deles. Ainda durante o conflito, uma viatura da corporação foi apedrejada.

LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

Padre critica comandante da PM e silêncio de políticos sobre violência em Vitória

Suspeito de tiroteio que matou paciente em hospital em Vitória é preso em Aracruz

"Precisamos da ajuda de MP e Justiça para combater tráfico no ES" diz secretário

Morto no Bairro da Penha tinha mandado de prisão em aberto, diz secretário

'Pra cima deles': como lidar com confrontos entre policiais e criminosos?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES espírito santo Grande Vitória ônibus Vitória (ES) Polícia Militar Avenida Leitão da Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados