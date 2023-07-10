Afinal, os ônibus estão circulando na Avenida Leitão da Silva?

Em meio à tensão que atinge algumas comunidades de Vitória
nas últimas semanas — sobretudo com novos confrontos entre traficantes e a polícia no último final de semana — viralizou nesta segunda-feira (10) uma mensagem que indicava a mudança da rota dos ônibus que passam pela Avenida Leitão da Silva
. Os coletivos, segundo o texto, deveriam ser desviados para a Reta de Penha a fim de evitar as regiões de maiores conflitos, como Gurigica, Da Penha e Bonfim. Mas, afinal, houve mesmo essa alteração?
No início da manhã, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES)
confirmou que, "por questões de segurança", os ônibus que passam pela via realmente tiveram o trajeto alterado
após uma orientação da polícia. Entre as linhas afetadas estavam a 051, 052, 073, 241, 182 e 204. Os desvios, no entanto, não duraram duas horas, sendo retomadas as rotas originais até as 9h30.
Uma imagem que circulou durante à tarde também levantou dúvidas entre os leitores de A Gazeta
sobre o tráfego de ônibus na região. Pela foto, é possível ver a avenida praticamente vazia, com a presença de muitas viaturas policiais. No entanto, segundo informou o comandante-geral da Polícia Militar
, coronel Douglas Caus, não houve novas alterações nos itinerários, nem ameaças contra os coletivos e tratava-se de um reforço no policiamento.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
informou ainda que, devido aos episódios de confrontos com mortes no bairro da Penha, uma orientação foi repassada, por meio da Subsecretaria de Inteligência, no sentido de que os ônibus não circulassem no local e adjacência – tendo em vista que os transportes coletivos acabam se tornando alvo de vandalismo e depredação.
"A Sesp preconiza, principalmente, a preservação de vidas de passageiros e trabalhadores do sistema viário. Cabe destacar que todo o transtorno é causado por integrantes de organização criminosa que atua no local, sendo que em momentos de conflito a premissa é evitar, dentro do possível, danos, principalmente físicos a inocentes. Na manhã dessa segunda-feira, a situação foi normalizada", destacou a pasta, em nota.
Um novo tiroteio ocorreu horas depois no bairro Bonfim, e outro homem acabou morto, por volta das 7h30. Na ocasião, a PM informou que, durante o reforço de patrulhamento na região, militares constataram que criminosos fizeram barricadas para tentar impedir a presença deles. Ainda durante o conflito, uma viatura da corporação foi apedrejada.