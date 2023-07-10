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Imigrantes ilegais são encontrados em navio da Libéria no litoral do ES

Grupo estava na casa de leme da embarcação e foi abordado por agentes da Polícia Federal. "Serão enviados de volta compulsoriamente", informou a corporação

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2023 às 13:11
Quatro imigrantes ilegais foram resgatados pela Polícia Federal em um navio de bandeira da Libéria que estava no litoral do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (10). Eles estavam escondidos na casa de leme da embarcação, que havia saído da Nigéria ainda no fim do mês de junho.
Segundo a PF, os clandestinos foram localizados pela própria tripulação.  Durante a operação, foi constatado que o grupo apresentava precárias condições de saúde — acredita-se que os homens estavam havia dias sem comer ou mesmo beber água.  "Por motivos humanitários, foi autorizado o desembarque condicional. Agora ficarão sob custódia e responsabilidade da Agência Marítima até que retornem ao país de origem, compulsoriamente", informou a corporação.
Apesar de informarem que são da Nigéria, os quatro imigrantes ilegais não possuem documentação que confirmem origem e identidades. O caso segue em investigação pela Polícia Federal.
De acordo com o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, não haverá deportação e nem repatriação. em casos assim, acontece o desembarque condicional, onde os imigrantes ilegais são autorizados a desembarcar no País, de modo excepcional, e permanecerá sob vigilância até o embarque de retorno. Fica a cargo da empresa, responsável pela embarcação, de arcar com o retorno dos estrangeiros.
Imigrantes ilegais são encontrados em navio da Libéria no litoral do ES
Caso o navio desembarcasse no Espírito Santo e retornasse à Nigéria, os imigrantes voltariam na embarcação. Como o navio ainda fará uma viagem ao Porto de Santos, a empresa terá que custear esse retorno de outra forma.

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