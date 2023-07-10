Imigrantes ilegais são encontrados em navio da Libéria no litoral do ES

Quatro imigrantes ilegais foram resgatados pela Polícia Federal em um navio de bandeira da Libéria que estava no litoral do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (10). Eles estavam escondidos na casa de leme da embarcação, que havia saído da Nigéria ainda no fim do mês de junho.

Segundo a PF, os clandestinos foram localizados pela própria tripulação. Durante a operação, foi constatado que o grupo apresentava precárias condições de saúde — acredita-se que os homens estavam havia dias sem comer ou mesmo beber água. "Por motivos humanitários, foi autorizado o desembarque condicional. Agora ficarão sob custódia e responsabilidade da Agência Marítima até que retornem ao país de origem, compulsoriamente", informou a corporação.

Apesar de informarem que são da Nigéria, os quatro imigrantes ilegais não possuem documentação que confirmem origem e identidades. O caso segue em investigação pela Polícia Federal.

De acordo com o repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, não haverá deportação e nem repatriação. em casos assim, acontece o desembarque condicional, onde os imigrantes ilegais são autorizados a desembarcar no País, de modo excepcional, e permanecerá sob vigilância até o embarque de retorno. Fica a cargo da empresa, responsável pela embarcação, de arcar com o retorno dos estrangeiros.

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