Após 7 meses, DER-ES ainda não fez obra entre Fundão e Santa Teresa

O DER-ES informa que já foi publicado no Diário Oficial o aviso de abertura de licitação para contratação de elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras de recuperação de pavimento de erosão na ES-261, trecho Fundão - Santa Teresa. O processo licitatório segue tramitando internamente e o resultado deve ser publicado nos próximos dias. Após emitida a ordem de início, os trabalhos devem ser concluídos em 150 dias. O DER-ES informa ainda que o trecho está sinalizado e segue monitorado até o início das obras.

