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Erosão na ES 261

Após 7 meses, DER-ES ainda não fez obra entre Fundão e Santa Teresa

Trecho foi danificado pela chuva no início de dezembro de 2022; DER-ES disse que processo licitatório para contratar elaboração de projeto e obra já está tramitando na autarquia

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 09:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2023 às 09:10
Erosão já toma uma faixa inteira da ES 261, entre Fundão e Santa Teresa
Em abril, a erosão já havia tomado uma faixa inteira da ES 261, entre Fundão e Santa Teresa Crédito: A Gazeta
Sete meses após o desmoronamento de uma parte da estrada na altura do km 97 da ES 261, que liga Fundão a Santa Teresa, a situação continua a mesma, com interdição parcial do trecho. Quem segue para a região Centro-Serrana do Espírito Santo precisa de atenção para desviar de uma cratera, na parte em que fica a erosão, e evitar um grave acidente. As obras de reparação do trecho ainda não começaram, segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES).
Novamente procurado por A Gazeta para atualizar a situação, sobre o que foi feito de reparo no local desde que a chuva destruiu parte da estrada, o DER-ES informou, por nota, que a área está sinalizada com placas e está sendo monitorada até o início das obras, quer ainda não têm previsão de serem iniciadas. O trecho em atenção fica localizado em Fundão. Em reportagem de A Gazeta, publicada em abril, a promessa era de que naquele mês ainda seria feita a licitação da obra.
No entanto, o processo para a contratação da empresa responsável pelo projeto básico e executivo de engenharia e da execução da recuperação do pavimento ainda tramita internamente, afirmou o DER-ES nesta semana.
Agora, a expectativa é que o resultado seja publicado "nos próximos dias", segundo a autarquia, que não confirmou uma data. O DER-ES explicou apenas que, após a emissão da ordem de serviço para as obras, os trabalhos devem ser concluídos em um período de até 150 dias.

Erosão na ES 261

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em dezembro do ano passado causaram estragos em diversas rodovias do Estado. Uma delas foi a ES 261, onde houve deslizamento de terra causado pela erosão e parte da estrada desabou.
A estrada tem início no Centro de Fundão e é importante ligação para quem sai da Grande Vitória e do Norte do Estado em direção à Santa Teresa.

Veja a nota do DER-ES na íntegra

O DER-ES informa que já foi publicado no Diário Oficial o aviso de abertura de licitação para contratação de elaboração do projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras de recuperação de pavimento de erosão na ES-261, trecho Fundão - Santa Teresa. O processo licitatório segue tramitando internamente e o resultado deve ser publicado nos próximos dias. Após emitida a ordem de início, os trabalhos devem ser concluídos em 150 dias. O DER-ES informa ainda que o trecho está sinalizado e segue monitorado até o início das obras.

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