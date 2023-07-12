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A partir de 2025

Câmara de cidade do ES aprova reajuste para prefeito, vice e vereadores

Projetos de lei foram aprovados por 6 votos a 5 nesta terça-feira (11) e precisam passar pela sanção do prefeito para que passem a valer

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 22:07

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

11 jul 2023 às 22:07
Sessão da Câmara de Conceição da Barra realizada nesta terça-feira (11)
Sessão da Câmara de Conceição da Barra realizada nesta terça-feira (11) Crédito: Reprodução/Facebook
Por seis votos a cinco, a Câmara de Conceição da Barra aprovou os projetos de lei que preveem reajuste de 63,15% para os salários do prefeito, do vice-prefeito,  dos secretários municipais e dos vereadores a partir de 2025, quando se inicia a próxima legislatura. A votação ocorreu em sessão realizada na noite desta terça-feira (11), em meio à pressão de moradores, que protestaram contra os aumentos.
Os projetos aprovados elevam os salários dos vereadores e dos secretários municipais dos atuais R$ 5,7 mil para R$ 9,3 mil. O vencimento do vice-prefeito sobe de R$ 8.550 para R$ 13.950 e o do prefeito salta de R$ 12.850 para R$ 20.966.
As propostas ainda precisam ser sancionadas pelo prefeito do município, Mateusinho Vasconcelos (PP), para que possam valer a partir de 2025. Se o prefeito vetar as matérias, os vereadores precisarão derrubar os vetos para que os aumentos tenham validade. 
  • Confira como votaram os vereadores de Conceição da Barra:
  • Amauri Januário (PSC) - SIM
  • André Claudino Alves (PDT) - NÃO
  • Camila Figueiredo (PL) - SIM
  • Isaque Maia Eloi (PTB), presidente - SIM
  • Jornandes Araújo (PTB) - NÃO
  • José Luiz Vasconcelos (PMN) - SIM
  • Leandro Albuquerque (Cidadania) - NÃO
  • Luciara da Silva (PSDB) -  SIM
  • Nivaldo da Cruz (Pros) - SIM
  • Rosenilda Simões Bispo (PT) - NÃO
  • Werks Luiz Boa (Cidadania) - NÃO
Os moradores que acompanham a sessão da Câmara ecoaram gritos e palavras de ordem ao longo de toda a votação dos projetos, que só ocorreu depois de mais de uma hora.  Com o resultado favorável ao aumento, as pessoas presentes passaram a gritar "vergonha, vergonha" para os parlamentares.
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