Câmara de cidade do ES aprova reajuste para prefeito, vice e vereadores

Sessão da Câmara de Conceição da Barra realizada nesta terça-feira (11) Crédito: Reprodução/Facebook

Por seis votos a cinco, a Câmara de Conceição da Barra aprovou os projetos de lei que preveem reajuste de 63,15% para os salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores a partir de 2025, quando se inicia a próxima legislatura. A votação ocorreu em sessão realizada na noite desta terça-feira (11), em meio à pressão de moradores, que protestaram contra os aumentos.

Os projetos aprovados elevam os salários dos vereadores e dos secretários municipais dos atuais R$ 5,7 mil para R$ 9,3 mil. O vencimento do vice-prefeito sobe de R$ 8.550 para R$ 13.950 e o do prefeito salta de R$ 12.850 para R$ 20.966.

As propostas ainda precisam ser sancionadas pelo prefeito do município, Mateusinho Vasconcelos (PP), para que possam valer a partir de 2025. Se o prefeito vetar as matérias, os vereadores precisarão derrubar os vetos para que os aumentos tenham validade.

Confira como votaram os vereadores de Conceição da Barra:

Amauri Januário (PSC) - SIM

André Claudino Alves (PDT) - NÃO

Camila Figueiredo (PL) - SIM

Isaque Maia Eloi (PTB), presidente - SIM

Jornandes Araújo (PTB) - NÃO

José Luiz Vasconcelos (PMN) - SIM

Leandro Albuquerque (Cidadania) - NÃO

Luciara da Silva (PSDB) - SIM

Nivaldo da Cruz (Pros) - SIM

Rosenilda Simões Bispo (PT) - NÃO

Werks Luiz Boa (Cidadania) - NÃO

Os moradores que acompanham a sessão da Câmara ecoaram gritos e palavras de ordem ao longo de toda a votação dos projetos, que só ocorreu depois de mais de uma hora. Com o resultado favorável ao aumento, as pessoas presentes passaram a gritar "vergonha, vergonha" para os parlamentares.