Quase 900kg de produtos impróprios para consumo são apreendidos em Colatina

Segundo o Procon, os alimentos foram recolhidos devido à falta de informações essenciais, como data de fabricação, validade e detalhes sobre o fracionamento

Ação do Procon estadual apreendeu produtor impróprios para consumo em supermercado de Colatina. (Divulgação | Procon-ES)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Aproximadamente 900 quilos de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos em um supermercado do Grupo Casagrande, em Colatina, no Noroeste capixaba, durante uma ação do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realizada entre os dias 6 e 8 de março na cidade. Segundo o Procon, os alimentos foram recolhidos devido à falta de informações essenciais, como data de fabricação, validade e detalhes sobre o fracionamento.

Entre os produtos apreendidos pelos fiscais estavam linguiças, salsichas tipo hot dog, bacon, presunto, mortadela, iogurte, entre outros. Também foram recolhidos produtos com data de validade vencida, produtos com difícil visualização da data de validade, produtos sem quaisquer informações da data de fabricação, validade e lote, produtos com lacre da embalagem rompido, produtos com embalagem amassada/danificada, produtos com a presença de insetos (larvas/brocas) e produtos com a presença de bolor/fungo.

De acordo com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, a comercialização de produtos impróprios para consumo configura uma infração grave prevista no Código de Defesa do Consumidor, e o estabelecimento está sujeito a multas que variam de R$ 900,64 a R$ 13.509.600,00.

O Procon-ES ressalta que para denúncias, os consumidores podem utilizar o Atendimento Eletrônico disponível no site procon.es.gov.br, ligar para o número 151 ou contatar via WhatsApp pelo número (27) 3323-6237.

Procurado pela reportagem, o Supermercado Casagrande informou que irá avaliar a situação e apurar o ocorrido.

