Veja 5 alimentos com proteína que podem substituir o ovo

Consumir proteínas é importante para elevar os níveis de alguns hormônios que reduzem o apetite

Repórter do HZ

Proteínas atuam em diversas funções no nosso organismo, desde a parte estrutural, na formação de tecidos como pele, cabelo e músculos , como na manutenção e regeneração. Ela também atua na regulação do metabolismo compondo anticorpos, enzimas e hormônios.

Consumir proteínas é importante para elevar os níveis de alguns hormônios que reduzem o apetite. Entre os alimentos mais ricos em proteínas estão carnes, peixes, leite e derivados, além de ovos, que são fontes de origem animal. "A proteína é um dos principais macronutrientes do nosso corpo, composta por aminoácidos, tem papel essencial no nosso metabolismo e são responsáveis pela regulação das reações químicas no nosso organismo", diz a nutricionista Caroline Ribeiro.