Mordido no pescoço e rosto

Pitbull ataca e mata o próprio tutor dentro de casa em Linhares

Jeferson Gomes dos Santos, de 24 anos, teve ferimentos no pescoço e no rosto; a esposa e os três filhos do jovem, além de uma idosa acamada, estavam na residência quando o fato ocorreu

Casa onde aconteceu o ataque do cão, em Linhares. (Viviane Maciel)

Um homem morreu após ser atacado em casa pelo próprio cachorro, da raça pitbull, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite deste domingo (17). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Jeferson Gomes dos Santos, de 24 anos, sofreu ferimentos no pescoço e no rosto e teve a morte confirmada no local.

Consta no registro da PM que militares foram acionados para atender a ocorrência em apoio ao Corpo de Bombeiros. Familiares relataram para as equipes que, no momento do ataque, também estavam na residência a companheira de Jeferson – que está grávida, os três filhos menores do casal e uma idosa acamada. Todos saíram do local por questões de segurança. O cão depois ficou em uma área isolada em uma parte do quintal do imóvel.

Não foram divulgados relatos sobre como aconteceu e o que teria motivado o ataque do cachorro. Moradores não quiseram gravar entrevistas, mas contaram para a reportagem da TV Gazeta Norte que o pitbull teria atacado Jeferson em novembro do ano passado, causando um grave ferimento em uma das orelhas do jovem. Desta vez, após o jovem ser atacado pelo cão, os filhos dele saíram de casa para pedir ajuda diante da situação. O corpo da vítima foi encontrado na área de serviço, já sem sinais de vida.

O corpo de Jeferson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o caso.

Conforme o boletim de ocorrência, a família foi orientada pelos militares a entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses do município para verificar o procedimento adotado quanto à responsabilidade da guarda do animal, já que não demonstrou interesse em criar o cão após o fato. De acordo com a apuração da TV Gazeta, ele permanecia na casa na manhã desta segunda-feira (18).

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que uma equipe foi enviada ao local, onde os bombeiros avaliaram e constataram que a vítima já estava em óbito. A Polícia Científica foi acionada.

A Polícia Civil foi procurada e respondeu que "a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na noite desse domingo (17) para uma ocorrência de acidentes diversos com vítima fatal no bairro Aviso, em Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

