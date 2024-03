Colisão

Motociclista morre em acidente com ônibus na ES 080 em Colatina

Após a batida, Bruno Antônio Bertoni, de 40 anos, caiu no asfalto; motorista do ônibus disse que o condutor da moto atingiu a lateral do veículo

Motociclista morreu após colisão na ES 080 em Colatina. (Divulgação | Polícia Militar)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Um motociclista de 40 anos, identificado como Bruno Antônio Bertoni, morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um ônibus na ES 080, na região do Córrego do Ageu, zona rural de Colatina, na madrugada deste domingo (17). À Polícia Militar, o motorista do ônibus relatou que trafegava no sentido oposto quando avistou a moto seguindo em direção ao veículo.

Segundo a PM, o motorista do ônibus contou aos policiais que piscou os faróis por várias vezes a fim de sinalizar para o motociclista, mas, mesmo assim, o piloto não diminuiu a velocidade e colidiu na lateral do veículo.

Ainda conforme o relato do motorista do ônibus, que consta no boletim de ocorrência da PM, após a colisão, Bruno caiu no asfalto após a batida. Neste momento, veio um carro no sentido contrário, que tentou desviar da moto que estava caída no asfalto, mas não conseguiu. O condutor do ônibus não soube dizer se o carro bateu na motocicleta ou no corpo do motociclista, que estava caído no chão.

O motorista do carro permaneceu parado no local, mas, quando a viatura da PM chegou, passageiros que estavam no ônibus apontaram para o veículo. Diante disso, o motorista fugiu. Buscas foram feitas na região, mas o condutor do carro não foi encontrado.

O motorista do ônibus, por sua vez, compareceu na delegacia, onde realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

