Jovem é morto a tiros após discussão em Guriri, São Mateus

Um adolescente de 15 anos entrou em uma escola de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, armado com um revólver calibre .32 com seis munições intactas, guardado dentro da mochila. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, uma imagem de uma aluna portando a arma de fogo dentro do colégio circulou em um grupo. A polícia foi acionada e assim que chegou ao local, a estudante que aparecia na foto informou que a mesma era antiga e o revólver pertencia a outra pessoa. Um aluno de 15 anos então foi localizado e dentro da mochila dele estava a arma munida com seis munições. A mãe do adolescente foi chamada até a escola na sequência. O jovem e o material apreendido foram encaminhados à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.