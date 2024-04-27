Carro bate contra poste e motorista se evade do local na Serra

Acidente ocorreu na Avenida José Rato, em Bairro de Fátima Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro colidiu contra um poste na manhã deste sábado (27) na Avenida José Rato, em Bairro de Fátima, Serra. Segundo a Guarda Municipal, o motorista se evadiu antes da chegada da corporação e, por isso, não há informações sobre possíveis feridos. O caso ocorreu por volta das 7h30.

Ainda de acordo com a Guarda, devido ao risco de choque, o veículo só pôde sair do local após a retirada do poste.

Responsável pela energia da região, a EDP informou que uma equipe técnica da concessionária foi enviada ao local, isolou a área e eliminou o risco.