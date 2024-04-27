Carro bate contra poste e motorista se evade do local na Serra

Um carro colidiu contra um poste na manhã deste sábado (27) na Avenida José Rato, em Bairro de Fátima, Serra. Segundo a Guarda Municipal, o motorista se evadiu antes da chegada da corporação e, por isso, não há informações sobre possíveis feridos. O caso ocorreu por volta das 7h30.
Ainda de acordo com a Guarda, devido ao risco de choque, o veículo só pôde sair do local após a retirada do poste.
Responsável pela energia da região, a EDP informou que uma equipe técnica da concessionária foi enviada ao local, isolou a área e eliminou o risco.
"No momento, técnicos trabalham na substituição do poste danificado e no reparo dos equipamentos. Por questões de segurança, valor inegociável da EDP, 4 clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço", afirmou, em nota enviada às 16h40.