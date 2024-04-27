Sindicato dos servidores do ES critica reajuste de 4,5% anunciado por Casagrande

Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Após o anúncio do reajuste linear de 4,5% para quem trabalha no Poder Executivo capixaba , o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos) criticou a medida em um comunicado oficial, divulgado nesta sexta-feira (26). O ideal, segundo eles, seria um aumento de 14,38% no pagamento.

"A proposta apresentada por Casagrande frustrou a expectativa dos servidores que aguardavam uma proposta concreta de revisão geral anual e reposição das perdas salariais (14,38%), justamente por ser uma forma de valorizar o trabalho e o esforço dos servidores", destaca o comunicado.

O sindicato frisa ainda que espera "o apoio e a sensibilidade da Assembleia Legislativa (Ales) para dialogar com o Governo e buscar o percentual das perdas salariais". O projeto de Lei com a proposta de reajuste será encaminhado para a análise da Ales.