Sindicato dos servidores do ES critica reajuste de 4,5% anunciado por Casagrande

Após o anúncio do reajuste linear de 4,5% para quem trabalha no Poder Executivo capixaba, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos) criticou a medida em um comunicado oficial, divulgado nesta sexta-feira (26). O ideal, segundo eles, seria um aumento de 14,38% no pagamento.
"A proposta apresentada por Casagrande frustrou a expectativa dos servidores que aguardavam uma proposta concreta de revisão geral anual e reposição das perdas salariais (14,38%), justamente por ser uma forma de valorizar o trabalho e o esforço dos servidores", destaca o comunicado.
O sindicato frisa ainda que espera "o apoio e a sensibilidade da Assembleia Legislativa (Ales) para dialogar com o Governo e buscar o percentual das perdas salariais". O projeto de Lei com a proposta de reajuste será encaminhado para a análise da Ales.
A última vez que os servidores estaduais tiveram os salários reajustados foi em abril do ano passado, quando mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas, receberam um reajuste linear de 5%.