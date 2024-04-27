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Leonel Ximenes

Festa milionária barrada no ES: prefeitura diz que vai recorrer

Prefeitura se dispôs a pagar mais de R$ 1,5 milhão em cachês, no total, para quatro cantores nacionais na festa da cidade

Públicado em 

27 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio
Cartaz anunciando os quatro shows bancados pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio Crédito: Divulgação
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, em nota oficial, diz que vai recorrer às instâncias superiores da decisão judicial, revelada pela coluna, que determinou o cancelamento do contrato dos quatro shows de artistas nacionais alusivos à festa dos 61 anos da cidade.
Como a coluna mostrou, só em cachês a prefeitura se dispôs a gastar mais de R$ 1,5 milhão com os shows dos cantores Bell Marques, Leo Santana, Raí Saia Rodada e Bruna Karla, previstos para os dias 9 a 12 de maio.
Na nota distribuída à imprensa, a prefeitura gabrielense afirma que o cancelamento dos espetáculos milionários iria causar prejuízo aos cofres públicos e ao comércio e “frustrar a população”

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“A prefeitura entende que a realização do evento, que tem amplo apoio popular, cumpre todos os pressupostos legais, e eventual cancelamento traria, nessa hipótese, prejuízo irreparável aos cofres públicos e a tantos comerciantes que já se organizaram para esse período de aquecimento econômico na cidade, além de causar frustração pública.”

A DECISÃO JUDICIAL PELO CANCELAMENTO

Conforme a coluna mostrou nesta sexta-feira (26), O juiz Paulo Moises de Souza Ganho atendeu a uma representação do Ministério Público Estadual e determinou o cancelamento do contrato dos quatro shows milionários previstos para animar a festa dos 61 anos da cidade de São Gabriel da Palha, entre os dias 9 e 12 de maio.
Na decisão proferida nesta quinta-feira (26), o juiz Paulo Ganho, que se manifestou em decorrência de uma ação civil pública do Ministério Público Estadual, afirma que os gastos da prefeitura com os shows não se justificam.
A decisão do juiz pelo cancelamento dos contratos dos shows milionários foi decorrente de uma ação civil pública apresentada pelo promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, de São Gabriel da Palha, nesta quarta-feira (24).

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Na ação, ele diz que a Prefeitura de São Gabriel da Palha vai gastar mais de R$ 3 milhões com a festa da cidade, incluindo cachês de artistas nacionais, regionais e com a estrutura do megaevento. Ele também afirma, com base em pesquisas de shows em outras localidades do país, que há “fortes indícios de superfaturamento” nas contratações de Bell Marques e Leo Santana, além de “gastos excessivos” no evento.
A nota oficial da Prefeitura de São Gabriel da Palha anunciando que vai recorrer da decisão judicial
A nota oficial da Prefeitura de São Gabriel da Palha anunciando que vai recorrer da decisão judicial Crédito: Divulgação
A festa está mobilizando tanto a cidade que o prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PL), conforme mostrou também a coluna, anunciou enviou à Câmara de Vereadores um projeto antecipando o feriado municipal do dia 14 para 13 de maio, uma segunda-feira.
Em caso de não cumprimento da decisão, o magistrado impôs multa de R$ 200 mil ao prefeito Tiago Rocha (PL).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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