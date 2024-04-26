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Leonel Ximenes

Polêmica: Vale vai retirar transporte de trabalhadores de cinco cidades

Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo não concorda com a medida e pode entrar com ação judicial

Públicado em 

26 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados
Vale vai restringir o transporte dos seus empregados a quatro cidades: Vitória, Vila Velha, Serra a Cariacica Crédito: Divulgação
A partir do segundo semestre deste ano, o transporte de empregados pela Vale será restrito aos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Os profissionais que residem em outras localidades, de acordo com a mineradora, serão incentivados pela empresa a se mudarem para regiões mais próximas à Unidade Tubarão e receberão um auxílio para a mudança.
A coluna apurou que a gigante da mineração, em comunicado aos seus empregados na última segunda-feira (22), anunciou que vai oferecer um salário e meio de cada ferroviário, e em uma única vez, para que os funcionários mudem para Grande Vitória. Indagada se confirma esse valor, a assessoria da empresa não revelou o montante da ajuda.
“A empresa continua avaliando medidas para reduzir o tempo de deslocamento de seus empregados”, informa nota da Vale enviada à coluna.

OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA MEDIDA

Insatisfeito com o comunicado da mineradora, o Sindicato dos Ferroviários (Sindfer ES-MG) está se mobilizando para evitar que a Vale retire os ônibus fretados que transportam os trabalhadores que moram em cinco municípios: Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Viana.
O argumento da mineradora, segundo o sindicato, é o de oferecer mais segurança aos trabalhadores em seus deslocamentos, alegação que o Sindfer refuta. Para a entidade, o corte do transporte é motivado por razões de ordem financeira.
“Esta medida unilateral visa aumentar ainda mais o rendimento da Vale, a qual acaba de anunciar um lucro líquido de mais de R$ 8 bilhões nos três primeiros meses de 2024”, diz o Sindicato dos Ferroviários em postagem nas redes sociais.

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O Sindfer diz que está mobilizando a sociedade civil, incluindo prefeitos das cidades atingidas pela medida, vereadores e deputados, para que todos se unam para tentar impedir que a Vale retire o transporte dos ferroviários dos municípios mais distantes.
Além da mobilização social, o sindicato anunciou que já deixou sua assessoria jurídica de sobreaviso para analisar ações contra possíveis irregularidades no que tange à retirada do direito ao transporte. O Sindfer, no entanto, diz que a Vale acatou um pedido do sindicato e vai discutir o assunto na próxima quinta-feira (2/5).
Em pronunciamento na sessão ordinária desta quarta-feira (24) na Assembleia Legislativa, a deputada Janete de Sá (PSB) afirmou que cerca de 300 trabalhadores residentes nos municípios atingidos pela medida receberam o prazo de 31 de julho para se adequarem à nova diretriz da companhia em relação ao transporte dos seus empregados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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