Polêmica: Vale vai retirar transporte de trabalhadores de cinco cidades

Vale vai restringir o transporte dos seus empregados a quatro cidades: Vitória, Vila Velha, Serra a Cariacica Crédito: Divulgação

A partir do segundo semestre deste ano, o transporte de empregados pela Vale será restrito aos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Os profissionais que residem em outras localidades, de acordo com a mineradora, serão incentivados pela empresa a se mudarem para regiões mais próximas à Unidade Tubarão e receberão um auxílio para a mudança.

A coluna apurou que a gigante da mineração, em comunicado aos seus empregados na última segunda-feira (22), anunciou que vai oferecer um salário e meio de cada ferroviário, e em uma única vez, para que os funcionários mudem para Grande Vitória. Indagada se confirma esse valor, a assessoria da empresa não revelou o montante da ajuda.

“A empresa continua avaliando medidas para reduzir o tempo de deslocamento de seus empregados”, informa nota da Vale enviada à coluna.

OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA MEDIDA

Insatisfeito com o comunicado da mineradora, o Sindicato dos Ferroviários (Sindfer ES-MG) está se mobilizando para evitar que a Vale retire os ônibus fretados que transportam os trabalhadores que moram em cinco municípios: Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Viana.

O argumento da mineradora, segundo o sindicato, é o de oferecer mais segurança aos trabalhadores em seus deslocamentos, alegação que o Sindfer refuta. Para a entidade, o corte do transporte é motivado por razões de ordem financeira.

“Esta medida unilateral visa aumentar ainda mais o rendimento da Vale, a qual acaba de anunciar um lucro líquido de mais de R$ 8 bilhões nos três primeiros meses de 2024”, diz o Sindicato dos Ferroviários em postagem nas redes sociais.

O Sindfer diz que está mobilizando a sociedade civil, incluindo prefeitos das cidades atingidas pela medida, vereadores e deputados, para que todos se unam para tentar impedir que a Vale retire o transporte dos ferroviários dos municípios mais distantes.

Além da mobilização social, o sindicato anunciou que já deixou sua assessoria jurídica de sobreaviso para analisar ações contra possíveis irregularidades no que tange à retirada do direito ao transporte. O Sindfer, no entanto, diz que a Vale acatou um pedido do sindicato e vai discutir o assunto na próxima quinta-feira (2/5).