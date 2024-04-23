Bicampeão brasileiro pelo Vasco vira secretário municipal no ES

Campeão mundial pelo Internacional-RS (2006) e bicampeão brasileiro pelo Vasco (1997/2000), o ex-jogador de futebol Fabiano Eller é o novo secretário de Esporte e Lazer de Linhares
. Ele foi empossado nesta segunda-feira (22) pelo prefeito Bruno Marianelli (Republicanos).
Revelado pelo Linhares, Eller jogou em 16 clubes na sua carreira. No discurso de posse, agradeceu a confiança e destacou sua relação com o setor.
“Estou muito honrado, feliz e orgulhoso. O esporte me deu muitas oportunidades de me transformar num cidadão, de fazer com que a minha vida pessoal fosse transformada. Então acredito que agora a minha missão é devolver ao esporte, principalmente para as crianças e os linharenses de uma forma em geral, aquilo que aprendi e ganhei por meio do esporte”, disse o novo secretário.
No ato de posse, o prefeito elogiou o seu novo auxiliar. “Tenho convicção de que os programas, competições e ações em geral da secretaria serão fortalecidos com a chegada do Fabiano Eller à nossa equipe de governo”, disse Marianelli.