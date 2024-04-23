Bicampeão brasileiro pelo Vasco vira secretário municipal no ES

Revelado pelo Linhares, Eller jogou em 16 clubes na sua carreira. No discurso de posse, agradeceu a confiança e destacou sua relação com o setor.

“Estou muito honrado, feliz e orgulhoso. O esporte me deu muitas oportunidades de me transformar num cidadão, de fazer com que a minha vida pessoal fosse transformada. Então acredito que agora a minha missão é devolver ao esporte, principalmente para as crianças e os linharenses de uma forma em geral, aquilo que aprendi e ganhei por meio do esporte”, disse o novo secretário.