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Leonel Ximenes

Bicampeão brasileiro pelo Vasco vira secretário municipal no ES

Lateral começou sua carreira no futebol capixaba e chegou a ser campeão mundial interclubes pelo Inter-RS

Públicado em 

23 abr 2024 às 15:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fabiano Eller assina o termo de posse ao lado do prefeito Bruno Marianelli
Fabiano Eller assina o termo de posse ao lado do prefeito Bruno Marianelli Crédito: Felipe Reis/Secom Linhares
Campeão mundial pelo Internacional-RS (2006) e bicampeão brasileiro pelo Vasco (1997/2000), o ex-jogador de futebol Fabiano Eller é o novo secretário de Esporte e Lazer de Linhares. Ele foi empossado nesta segunda-feira (22) pelo prefeito Bruno Marianelli (Republicanos).
Revelado pelo Linhares, Eller jogou em 16 clubes na sua carreira. No discurso de posse, agradeceu a confiança e destacou sua relação com o setor.
“Estou muito honrado, feliz e orgulhoso. O esporte me deu muitas oportunidades de me transformar num cidadão, de fazer com que a minha vida pessoal fosse transformada. Então acredito que agora a minha missão é devolver ao esporte, principalmente para as crianças e os linharenses de uma forma em geral, aquilo que aprendi e ganhei por meio do esporte”, disse o novo secretário.
No ato de posse, o prefeito elogiou o seu novo auxiliar. “Tenho convicção de que os programas, competições e ações em geral da secretaria serão fortalecidos com a chegada do Fabiano Eller à nossa equipe de governo”, disse Marianelli.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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