Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Cidade do ES proíbe o plantio e vai arrancar “árvore assassina”

Espécie exótica intoxica e mata abelhas, insetos fundamentais para o processo de polinização

Públicado em 

02 abr 2024 às 17:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Espécie Spathodea campanulata, também conhecida como Espatódea e Bisnagueira
Spathodea campanulata está proibida também em Vitória e Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/ Pixabay
Parece bela. Mas é assassina. E o nome científico - Spathodea campanulata - esconde um perigo. A planta exótica está na mira da Prefeitura de Castelo, que lançou uma campanha pela erradicação da espécie que tem fama de causar intoxicação e morte de abelhas.
Também conhecida como "espatódea", "bisnagueira", "tulipa-do-gabão", "xixi-de-macaco" e "chama-da-floresta", a árvore está proibida, por lei, de ser plantada e cultivada na cidade do Sul do Espírito Santo, que também está mobilizada para identificar a planta e erradicá-la.
Por enquanto, a prefeitura já catalogou oito árvores dessa espécie, que serão removidas no mês de maio para dar lugar a oitis, “devido à sua melhor adaptação e manejo em áreas urbanas”, segundo nota da Prefeitura de Castelo.

ESPÉCIE PREJUDICA AGRICULTURA

A Spathodea campanulata é fatal para as abelhas, que são insetos fundamentais para polinizar em torno de 80% das plantas e culturas agrícolas, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Castelo.
A Semma está levando tão a sério o assunto que está pedindo às pessoas que detectarem essa árvore em suas propriedades que acionem a prefeitura solicitando a supressão da espécie pelo telefone (28) 3542-3660 - ramal 360.
A proibição e supressão da “árvore assassina” têm respaldo na Lei Municipal 4.316/23, que diz em seu parágrafo 2º: “As árvores que já houverem sido plantadas deverão ser cortadas e as mudas produzidas ou em produção, descartadas”.
Castelo segue o exemplo de Vitória e Afonso Cláudio, cidades que recentemente também proibiram a espécie exótica em suas respectivas áreas territoriais.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

O mistério da imagem da santa que resistiu à enchente no ES

Vila Velha “obriga” escolas a comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais

Jornalista é encontrado morto em casa no interior do ES

Historiador afirma que data de fundação de Vitória está errada

Praia da Costa fica em Vitória? Os erros da revista da Azul sobre o ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Castelo Meio Ambiente Vitória (ES) Afonso Cláudio Árvore
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados