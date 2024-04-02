Cidade do ES proíbe o plantio e vai arrancar “árvore assassina”

Spathodea campanulata está proibida também em Vitória e Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/ Pixabay

Spathodea campanulata - esconde um perigo. A planta exótica está na mira da Prefeitura de Parece bela. Mas é assassina. E o nome científico -- esconde um perigo. A planta exótica está na mira da Prefeitura de Castelo , que lançou uma campanha pela erradicação da espécie que tem fama de causar intoxicação e morte de abelhas.

Também conhecida como "espatódea", "bisnagueira", "tulipa-do-gabão", "xixi-de-macaco" e "chama-da-floresta", a árvore está proibida, por lei, de ser plantada e cultivada na cidade do Sul do Espírito Santo , que também está mobilizada para identificar a planta e erradicá-la.

Por enquanto, a prefeitura já catalogou oito árvores dessa espécie, que serão removidas no mês de maio para dar lugar a oitis, “devido à sua melhor adaptação e manejo em áreas urbanas”, segundo nota da Prefeitura de Castelo.

ESPÉCIE PREJUDICA AGRICULTURA

A Spathodea campanulata é fatal para as abelhas, que são insetos fundamentais para polinizar em torno de 80% das plantas e culturas agrícolas, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Castelo.

A Semma está levando tão a sério o assunto que está pedindo às pessoas que detectarem essa árvore em suas propriedades que acionem a prefeitura solicitando a supressão da espécie pelo telefone (28) 3542-3660 - ramal 360.