Jornalista é encontrado morto em casa no interior do ES

O corpo do jornalista Weber Andrade, de 60 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (23) em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação

O corpo do jornalista Weber Andrade, de 60 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (23) no cemitério municipal de Barra de São Francisco . Ele foi encontrado morto no fim da tarde desta sexta-feira (22), em um pequeno apartamento onde morava, no centro da cidade do Noroeste capixaba.

Weber era funcionário da Prefeitura de Barra de São Francisco e também tinha um site de notícias, o Tribuna Norte-Leste.

De acordo com colegas de trabalho, há dois dias Weber não aparecia na prefeitura. Moradores do prédio sentiram um forte odor vindo do apartamento onde ele morava e, ao abrirem a porta, encontraram o corpo caído na cama. Não havia sinais de violência. A suspeita é a de que Weber tenha sofrido um infarto.

Os peritos chegaram na cidade e constataram que o jornalista estava morto havia cerca de 48 horas e, como não havia sinais de violência, aconselharam que algum médico fizesse a liberação do corpo, o que foi feito pelo médico Antônio Galvão, após examiná-lo.

Segundo o médico, não havia sinais de violência e Weber provavelmente tenha morrido de causas naturais, possivelmente em função de enfermidades recentes.