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Leonel Ximenes

Jornalista é encontrado morto em casa no interior do ES

Corpo dele não tinha sinais de violência e provavelmente a causa da morte foi natural

Publicado em 23 de Março de 2024 às 11:30

Públicado em 

23 mar 2024 às 11:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O jornalista Weber Andrade, de 60 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (23) em Barra de São Francisco
O corpo do jornalista Weber Andrade, de 60 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (23) em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
O corpo do jornalista Weber Andrade, de 60 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (23) no cemitério municipal de Barra de São Francisco. Ele foi encontrado morto no fim da tarde desta sexta-feira (22), em um pequeno apartamento onde morava, no centro da cidade do Noroeste capixaba.
Weber era funcionário da Prefeitura de Barra de São Francisco e também tinha um site de notícias, o Tribuna Norte-Leste.
De acordo com colegas de trabalho, há dois dias Weber não aparecia na prefeitura. Moradores do prédio sentiram um forte odor vindo do apartamento onde ele morava e, ao abrirem a porta, encontraram o corpo caído na cama. Não havia sinais de violência. A suspeita é a de que Weber tenha sofrido um infarto.
Os peritos chegaram na cidade e constataram que o jornalista estava morto havia cerca de 48 horas e, como não havia sinais de violência, aconselharam que algum médico fizesse a liberação do corpo, o que foi feito pelo médico Antônio Galvão, após examiná-lo.
Segundo o médico, não havia sinais de violência e Weber provavelmente tenha morrido de causas naturais, possivelmente em função de enfermidades recentes.
“Era uma pessoa boa, inteligente, com pensamentos modernos sobre as deficiências do mundo e defensor das minorias. Um grande militante das causas dos menos favorecidos . Competência não lhe faltava”, elogiou o prefeito Enivaldo dos Anjos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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