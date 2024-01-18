Cidade do ES quer banir espécie de árvore; entenda a situação

Espécie Spathodea campanulata, também conhecida como Espatódea e Bisnagueira Crédito: Reprodução/ Pixabay

A prefeitura de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, divulgou na quinta-feira (17) que está proibido o plantio da árvore da espécie Spathodea campanulata, também conhecida como Espatódea, Bisnagueira, Tulipeira- do-Gabão, Xixi-de-Macaco ou Chama-da-Floresta.

Segundo informações do município, a espécie produz uma substância tóxica que pode causar a morte de insetos como as abelhas e também de aves, como o beija-flor. A proibição está de acordo com a Lei municipal nº 2.550, de 20 de dezembro de 2023. Ela vale para toda a extensão territorial do município. As árvores que já foram plantadas deverão ser cortadas e as mudas produzidas ou em produção, deverão ser descartadas. No lugar delas, árvores nativas serão replantadas.

Ainda segundo o município, caso as árvores estejam plantadas em terreno particular, o corte se realizará sob autorização prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. As árvores plantadas em terrenos ou espaços públicos serão removidas imediatamente pela administração.