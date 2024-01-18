Trabalhador é encontrado morto em alojamento de fazenda em Rio Bananal

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, um homem que atua como encarregado dos funcionários da fazenda informou que recebeu um áudio nesta manhã com o relato de que Valdinei passou na casa de um ex-funcionário, que mora na propriedade ao lado, pedindo socorro porque estava baleado, mas que não tinham como prestar resgate ao homem. E então a vítima foi para o alojamento onde residia.