Pitbull de influencer do ES morre e donos encontram carne com soda cáustica no quintal

A Polícia Civil está investigando a morte de um cachorro da raça pitbull na noite de sexta-feira (12) no município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Tutora do cão, a influencer Nargila da Fonseca Gama disse ao g1 ES que o animal foi envenenado por meio de um pedaço de carne que continha pequenas trouxas de soda cáustica.

"Se tratava de soda cáustica envolvida em dedos de luva cirúrgica socada pura, em saquinhos. A substância foi costurada e colocada dentro de pedaços de carne" Nargila da Fonseca Gama - Influencer

A capixaba disse ainda que percebeu que o cão, que tinha o nome Kunk, estava passando mal no dia 11 de janeiro, por volta das 10h30, quando chegou em casa após dormir na casa da mãe, localizada no mesmo bairro do município.

"Quando cheguei em casa, percebi que tinha alguma coisa estranha com meu cachorro, ele estava meio que babando na lateral da boca e fazendo ânsia de vômito. Corri pelo quintal para ver se encontrava alguma coisa e, quando cheguei na parte de trás, eu já achei a carne com vômito, veneno e tudo" Nargila da Fonseca Gama - Influencer

Pitbull de influencer do ES morre e suspeita é de carne envenenada jogada no quintal Crédito: Arquivo pessoal

A influencer contou que ligou para o esposo, que rapidamente acionou uma clínica veterinária para buscá-lo. "Eles já começaram a medicar, mas a gente não tinha noção da substância que estava contida ali e nem da gravidade, porque era soda cáustica pura, socada dentro de luva cirúrgica", comentou.

No local, o animal passou por uma lavagem, mas ainda assim teve diversos vômitos, sendo necessário a internação, segundo a influencer.

"No dia seguinte, voltei à clínica e fiquei o dia todo lá com o Kunk. À noite, quando fui para casa, recebi a notícia de que ele não resistiu. A causa da morte foi úlcera. A soda cáustica corroeu ele por dentro, o estômago, pulmão, tudo" Nargila da Fonseca Gama - Influencer

Em um vídeo gravado pela capixaba, o veterinário analisa as 'trouxinhas' que foram encontradas em meio à carne vomitada pelo animal. Nas imagens, o profissional pega a substância com a mão e diz ''é soda cáustica'

Kunk vomitou pedaços de carne com saquinhos de soda cáustica amarrados; animal morreu por envenenamento Crédito: Arquivo pessoal

O que diz o veterinário

Péricles Torres Olympio foi o veterinário que atendeu o cachorro quando a influencer o levou para a clínica. Segundo o médico, Kunk já chegou com um grave quadro toxicológico.

"Ele estava babando e, logo, em seguida, a gente induziu ao vômito e ele vomitou a substância que estava envolto com a carne. A gente ainda não tem um laudo técnico para confirmar essa soda cáustica, mas eu abri um dos pacotinhos e a soda tem uma característica de, além de cortar a mão da gente, quando você coloca ela na água, ela reage e esquenta, tem um cheiro característico. Todas as condições físico-químicas eram de soda cáustica. Mas ainda vai ser mandada para laboratório para ter o confirmatório técnico" Péricles Torres Olympio - Veterinário

O veterinário pontuou ainda que por mais que o cachorro tenha vomitado parte do material, algum conteúdo já poderia ter sido absorvido pelo animal e, por isso, ele não resistiu.

"Ele internou, nós fizemos todos os procedimentos. A gente não sabe o tempo que ele tinha comido a substância. Então, já tinha uma parte que ele tinha absorvido e por isso que ele foi a óbito", disse Péricles.

Investigação na polícia

De acordo com a influencer, um Boletim de Ocorrência foi realizado no mesmo dia pela internet e validado dois dias depois, conforme o protocolo da Polícia Civil do Espírito Santo.

Nárgila disse ainda que policiais estiveram na casa para apurar sobre o caso no mesmo dia da morte do cão, na sexta-feira (12).

Nesta terça-feira (16), a deputada estadual Janete de Sá, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, comentou sobre o caso.

A Polícia Civil está investigando a morte de um cachorro da raça pitbull na noite de sexta-feira (12) no município de João Neiva Crédito: Arquivo pessoal

"Precisamos encontrar o autor desse crime tão covarde. Não posso imaginar o que o Kunk sofreu, ele foi vítima de um ato cruel de uma pessoa que ainda insiste em não conviver com animais. Espero que o criminoso pegue a pena máxima de 5 anos de prisão" Janete de Sá - Deputada Estadual

O que diz a polícia

Questionada sobre o assunto pelo g1 ES, a Polícia Civil do Espírito Santo não respondeu até a publicação desta reportagem.

Cachorro tranquilo

Nárgila contou que tinha o Kunk há oito anos e que o cão era dócil, convivia com crianças e nunca atacou ninguém.

"Ele era bem pequenininho quando eu adquiri ele. A gente falava que ele era irmão dos meus filhos. Era a nossa companhia", finalizou a influencer.