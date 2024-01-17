Rottweilers capturados em Vitória estão microchipados; veja como adotar

Após serem capturados por moradores, os cães foram levados provisoriamente para a sede da associação da Ilha do Frade

Os telefones de contato da Gerência de Bem-Estar Animal são: (27) 3382-6578 ; (27) 3382-6540 ; (27) 98154-0173 . Os dois animais, assim como os outros, são levados para feiras de adoção realizadas pela Prefeitura de Vitória.

A Polícia Civil informou, na tarde de quarta-feira (17), que a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas, segundo a corporação.