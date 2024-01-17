Rottweilers capturados em Vitória estão microchipados; veja como adotar

Os dois cães da raça Rottweiler que atacaram um educador canino na Praia do Suá, em Vitória, e depois foram vistos entrando na Ilha do Frade, também na Capital, passaram por exames e estão tendo a saúde avaliada. De acordo com a Prefeitura de Vitória, que recolheu os animais, os dois já foram microchipados. A previsão é que os exames fiquem prontos nesta quarta-feira (17), quando será possível realizar a última parte do tratamento especial dos cachorros, envolvendo vacinação e castração. Apenas depois deste processo será permitido que os animais entrem na fila de adoção.
Mas como adotar?
- Quando os rottweilers estiverem liberados, a fila de adoção deve incluir os dois, mas também vários outros animais recolhidos em situações semelhantes. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Vitor Aquino, os interessados em adotar os dois rottweilers devem procurar a Gerência de Bem-Estar Animal, que está ligada à secretaria. "O munícipe interessado vai passar por uma entrevista e uma avaliação para comprovar que tem condições de adotar o animal", detalhou.
Os telefones de contato da Gerência de Bem-Estar Animal são: (27) 3382-6578; (27) 3382-6540; (27) 98154-0173. Os dois animais, assim como os outros, são levados para feiras de adoção realizadas pela Prefeitura de Vitória.
Os cachorros foram recolhidos por uma equipe da prefeitura na terça-feira (16) e encaminhados a uma clínica veterinária. O recolhimento dos animais se deu após moradores capturarem os cães e deixá-los provisoriamente na sede da associação da Ilha do Frade até a chegada dos agentes municipais. Todo o desfecho — entre denúncia e assistência aos animais — ocorreu em menos de 24 horas após a publicação de uma reportagem de A Gazeta contando o relato de um homem que passou por momentos de tensão ao ser atacado pelos animais.
A Polícia Civil informou, na tarde de quarta-feira (17), que a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas, segundo a corporação.