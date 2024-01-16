Rottweilers que atacaram educador são vistos e capturados na Ilha do Frade

A Gazeta, os dois cachorros correram atrás de algumas pessoas na região da Ilha do Frade, mas um adestrador que passava pelo local conseguiu conter os animais e os levou para a sede da Associação de Moradores, onde permanecem na manhã desta terça-feira (16). Não há informações sobre o tutor dos cães. Os dois rottweilers que atacaram um educador canino que estava passeando com o próprio cachorro na Praia do Suá, em Vitória , por volta das 5h20 de segunda-feira (15), foram vistos entrando na Ilha do Frade, também na capital, às 7h15 - menos duas horas depois. De acordo com fontes ouvidas por, os dois cachorros correram atrás de algumas pessoas na região da Ilha do Frade, mas um adestrador que passava pelo local conseguiu conter os animais e os levou para a sede da Associação de Moradores, onde permanecem na manhã desta terça-feira (16). Não há informações sobre o tutor dos cães.

O vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra a chegada dos dois cachorros à Ilha do Frade. Eles estão juntos e acessam na região pela ponte que liga a ilha ao continente. Procurada pela reportagem de A Gazeta, uma representante da Associação de Moradores disse que não tinha condições ou estrutura para abrigar os animais e que tinha receio de se aproximar dos rottweilers. "Não sabemos qual será a reação deles", relatou a mulher, que optou em não ser identificada.

Susto logo cedo

Menos de uma hora antes de chegaram à Ilha do Frade, em Vitória, os dois cachorros atacaram um educador canino. Iago Lima, de 31 anos, estava saindo de casa com o cachorro quando foi surpreendido pelos animais.

Rottweilers atacaram homem na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

Ele conseguiu colocar Dobby no colo e se proteger do ataque. O educador canino fraturou a mão. Iago esteve no Pronto Atendimento da Praia do Suá para receber cuidados médicos. Um boletim de ocorrência foi registrado por ele.

Prefeitura promete recolher os animais

Após receber reclamações de moradores da Ilha do Frade a respeito da presença dos rottweilers, a reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória informando sobre o paradeiro dos animais e perguntando o que poderia ser feito pela administração municipal. Em nota enviada nesta terça-feira, a administração informou que tomou ciência do ocorrido e prometeu que uma equipe da Gerência de Bem Estar Animal iria ao local ainda durante a manhã para buscar os animais.

Quanto à circulação de animais em Vitória, a prefeitura citou a Lei Municipal n°. 8121/2011, que estabelece as normas que tutores de animais domésticos devem seguir para o bem-estar animal e para o bom convívio com humanos.

O que diz a Lei Municipal n°. 8121/2011:

Animais domésticos podem circular nas áreas públicas desde que eles estejam com coleira e guia adequadas ao tamanho e ao porte do animal e obrigatoriamente guiados pelos tutores;



ao tamanho e ao porte do animal e Em caso de descumprimento da lei, cabe multa ao proprietário por animal. Os moradores podem contribuir com a fiscalização, fornecendo informações que auxiliem na identificação dos infratores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 ou pelo aplicativo Vitória Online.

A Secretaria de Meio Ambiente ressaltou ainda que casos como esses configuram uma infração penal, conforme Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941):

Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso: Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: a) na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia à pessoa inexperiente; b) excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia; c) conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia.”

Apesar do retorno da Prefeitura de Vitória, ainda não há informações sobre o tutor dos animais e de onde os dois saíram. A prefeitura irá definir o destino dos animais após o recolhimento na Ilha do Frade.

Tutor tem prazo para buscar cães

Equipe da prefeitura esteve no local onde os animais estão, na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

Uma equipe da Prefeitura de Vitória esteve no local durante a manhã desta terça-feira (16), examinou os dois rottweilers e identificou que os cães não são microchipados – o que poderia indicar origem, nome, idade e detalhes do tutor. A administração municipal procura informações a respeito do tutor dos cachorros, que ainda é desconhecido. Foi dado um prazo até a tarde de terça-feira (16) para ser localizado. Caso isso não aconteça, os animais serão levados para um rancho, onde devem ser castrados e encaminhados à adoção.

Investigação da Polícia Civil