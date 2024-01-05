Espaço embaixo da 3ª Ponte vai virar estacionamento em Vitória

Mesmo após a conclusão da ampliação das faixas e construção da ciclovia, canteiro de obras continua embaixo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

O espaço embaixo da Terceira Ponte, em Vitória , que pertence ao município e continua ocupado pelo canteiro de obras da construção da Ciclovia da Vida, vai virar estacionamento. Uma área vazia ao lado também já foi readequada pela prefeitura e ganhou vagas para veículos . Enquanto o projeto não avança, o Corpo de Bombeiros conversa com a prefeitura para usar o local durante obras no Quartel do Comando Geral (QCG).

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória (Sedec) destaca que o local está em momento de transição, após o Termo de Cessão de uso ter sido finalizado dezembro de 2023, com o fim das obras e inauguração da ciclovia da Terceira Ponte. Ainda não foi divulgada a data em que o canteiro de obras do governo do Estado saíra do local.

Prefeitura vai fazer novo estacionamento embaixo da 3ª Ponte em Vitória

O projeto da prefeitura consiste em instalar um estacionamento, assim como já foi feito do outro lado, também sob a ponte. Atualmente, existe em frente ao Corpo de Bombeiros um estacionamento extra feito pela prefeitura e, assim que o canteiro de obras for desmobilizado, haverá a ampliação da área para novas vagas.

Corpo de Bombeiros pediu para usar área

O Corpo de Bombeiros Militar tem conversado com a prefeitura para utilizar o espaço provisoriamente, antes da construção do estacionamento, durante a realização de obras no Quartel do Comando Geral (QCG), que fica ao lado. A corporação pondera, entretanto, esse é um diálogo em andamento e não há nada definitivo.

Sobre isso, o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, diz que o município está sempre à disposição para atender e ouvir as demandas da sociedade, inclusive do Corpo de Bombeiros.