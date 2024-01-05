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Enseada do Suá

Espaço embaixo da 3ª Ponte vai virar estacionamento em Vitória

Área deve ser desmobilizada pelo governo do Estado, que instalou canteiro de obras no local para a construção da Ciclovia da Vida, concluída e entregue ano passado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jan 2024 às 06:54

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 06:54

Canteiro de obras embaixo da Terceira Ponte
Mesmo após a conclusão da ampliação das faixas e construção da ciclovia, canteiro de obras continua embaixo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
O espaço embaixo da Terceira Ponte, em Vitória, que pertence ao município e continua ocupado pelo canteiro de obras da construção da Ciclovia da Vida, vai virar estacionamento. Uma área vazia ao lado também já foi readequada pela prefeitura e ganhou vagas para veículos. Enquanto o projeto não avança, o Corpo de Bombeiros conversa com a prefeitura para usar o local durante obras no Quartel do Comando Geral (QCG).
A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória (Sedec) destaca que o local está em momento de transição, após o Termo de Cessão de uso ter sido finalizado dezembro de 2023, com o fim das obras e inauguração da ciclovia da Terceira Ponte. Ainda não foi divulgada a data em que o canteiro de obras do governo do Estado saíra do local. 

Prefeitura vai fazer novo estacionamento embaixo da 3ª Ponte em Vitória

O projeto da prefeitura consiste em instalar um estacionamento, assim como já foi feito do outro lado, também sob a ponte. Atualmente, existe em frente ao Corpo de Bombeiros um estacionamento extra feito pela prefeitura e, assim que o canteiro de obras for desmobilizado, haverá a ampliação da área para novas vagas.

Corpo de Bombeiros pediu para usar área

O Corpo de Bombeiros Militar tem conversado com a prefeitura para utilizar o espaço provisoriamente, antes da construção do estacionamento, durante a realização de obras no Quartel do Comando Geral (QCG), que fica ao lado. A corporação pondera, entretanto, esse é um diálogo em andamento e não há nada definitivo.
Sobre isso, o secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, diz que o município está sempre à disposição para atender e ouvir as demandas da sociedade, inclusive do Corpo de Bombeiros.
Ressalta ainda que o projeto prioritário, pensando na mobilidade urbana, será transformar o espaço em uma área de estacionamento. "Dessa forma, ocupamos o local e damos possibilidade a pessoas que acessam órgãos importantes na região. De qualquer forma, estamos abertos ao diálogo", manifesta.

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