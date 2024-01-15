Educador canino sofre fratura após ser cercado por rottweilers soltos no ES

(assista acima). Iago Lima, de 31 anos, tinha acabado de sair de casa para passear com o pet, quando foi surpreendido pelos animais. Um educador canino fraturou a mão ao salvar o próprio cachorro do ataque de dois cães da raça rottweiler na Praia do Suá, em Vitória , na manhã desta segunda-feira (15). O momento do desespero foi registrado por câmeras de segurança da região. Iago Lima, de 31 anos, tinha acabado de sair de casa para passear com o pet, quando foi surpreendido pelos animais.

Pelas imagens, é possível ver que Iago já estava na rua com o cachorro, que se chama Dobby, por volta de 5h20.

"Eu estou arranhado nas costas, no braço, na perna. Ele pulou diversas vezes em mim. Eu tentei me defender, não chutei o cachorro. Mas depois percebi que quebrei a mão" Iago Lima - Educador canino

Logo após virar a esquina, ele volta puxando Dobby. Rapidamente, segura o cãozinho no colo. Os dois rottweilers vão atrás do educador, sendo que um deles, inclusive, pula diversas vezes em Iago para tentar pegar o cão.

Depois do susto, Iago se recupera na companhia de Dobby Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com Iago, a esposa dele estava descendo do imóvel para passear com os outros dois outros cães do casal, mas conseguir alertá-la a tempo.

"Eu conseguir gritar e pedir para ela não descer. Tanto que a primeira coisa que fiz quando o cachorro veio me atacar foi tentar pegar a chave do bolso, mas eu não consegui. Foi a minha esposa que percebeu a situação e abriu o portão para mim depois", explicou Iago.

"Ficamos inseguros, porque essa irresponsabilidade acontece muito. As pessoas andam com seus cachorros fora da guia. Mas é um risco para todo mundo. Não sei de quem eles são, nada" Iago Lima - Educador canino

O educador disse ainda que foi ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá para receber atendimento após o ataque. No local, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, também em Vitória, onde tirou um raio-x. Segundo ele, constatou-se uma fratura na mão.

"Não sei em que momento acabei me machucando, mas quando tudo passou, comecei a sentir a dor. Estou com o braço engessado agora", disse.

Iago chega a colocar Dobby no ombro para evitar que outro cachorro avançasse Crédito: Videomonitoramento

Ainda de acordo com o educador, ele registrou um boletim de ocorrência on-line.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que ainda é necessária a validação do boletim para o início da investigação.

A Polícia Civil informou, na tarde de quarta-feira (17), que a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas, segundo a corporação.