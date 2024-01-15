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Educador canino sofre fratura após ser cercado por rottweilers soltos no ES

Iago Lima, de 31 anos, estava passeando com o pet, quando foi surpreendido pelos animais soltos numa calçada. Caso ocorreu nesta segunda (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2024 às 19:24

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 19:24

Um educador canino fraturou a mão ao salvar o próprio cachorro do ataque de dois cães da raça rottweiler na Praia do Suá, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (15). O momento do desespero foi registrado por câmeras de segurança da região (assista acima). Iago Lima, de 31 anos, tinha acabado de sair de casa para passear com o pet, quando foi surpreendido pelos animais.
Pelas imagens, é possível ver que Iago já estava na rua com o cachorro, que se chama Dobby, por volta de 5h20.
"Eu estou arranhado nas costas, no braço, na perna. Ele pulou diversas vezes em mim. Eu tentei me defender, não chutei o cachorro. Mas depois percebi que quebrei a mão"
Iago Lima - Educador canino
Logo após virar a esquina, ele volta puxando Dobby. Rapidamente, segura o cãozinho no colo. Os dois rottweilers vão atrás do educador, sendo que um deles, inclusive, pula diversas vezes em Iago para tentar pegar o cão.
Depois do susto, Iago se recupera na companhia de Dobby
Depois do susto, Iago se recupera na companhia de Dobby Crédito: Arquivo Pessoal
De acordo com Iago, a esposa dele estava descendo do imóvel para passear com os outros dois outros cães do casal, mas conseguir alertá-la a tempo.
"Eu conseguir gritar e pedir para ela não descer. Tanto que a primeira coisa que fiz quando o cachorro veio me atacar foi tentar pegar a chave do bolso, mas eu não consegui. Foi a minha esposa que percebeu a situação e abriu o portão para mim depois", explicou Iago.
"Ficamos inseguros, porque essa irresponsabilidade acontece muito. As pessoas andam com seus cachorros fora da guia. Mas é um risco para todo mundo. Não sei de quem eles são, nada"
Iago Lima - Educador canino
O educador disse ainda que foi ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá para receber atendimento após o ataque. No local, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, também em Vitória, onde tirou um raio-x. Segundo ele, constatou-se uma fratura na mão. 
"Não sei em que momento acabei me machucando, mas quando tudo passou, comecei a sentir a dor. Estou com o braço engessado agora", disse.
Educador canino sofre fratura após se deparar com Rottweiler’s soltos no ES
Iago chega a colocar Dobby no ombro para evitar que outro cachorro avançasse Crédito: Videomonitoramento
Ainda de acordo com o educador, ele registrou um boletim de ocorrência on-line.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que ainda é necessária a validação do boletim para o início da investigação.
A Polícia Civil informou, na tarde de quarta-feira (17), que a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas, segundo a corporação.
Com informações de Viviann Barcelos, do g1ES

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