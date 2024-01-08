Nala tem três anos e foi adotada com meses de vida, mas desapareceu no começo de janeiro Crédito: Arquivo pessoal

Com poucos meses de vida, Nala saiu das ruas de Jardim Camburi ao ser resgatada pelo casal Letícia Rondow e Caio Cypriano, em 2021. A princípio seria um lar temporário, mas se tornou permanente com o amor que nasceu entre ele e a cachorra. Mas agora, três anos depois, ela voltou para as ruas após fugir de casa e está mobilizando moradores de Vitória, especialmente na região de Jardim Camburi, desde a última quinta-feira (4).

Para encontrar a cadela, um grupo foi criado em um aplicativo de troca de mensagens e conta com 200 pessoas de vários bairros da Capital. A tutora de Nala explicou que a “força-tarefa” consiste em buscas em regiões como Mata da Praia, Praia do Canto, Jardim da Penha e outros locais, além de troca de informações. Porém, até o momento ela não foi encontrada.

O último local onde ela foi vista foi perto do 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Jardim Camburi, mas há relatos de terem avistado a cadela na Avenida Marechal Campos, no bairro Consolação, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Quem é Nala, cadela desaparecida que mobiliza moradores de Vitória

“Ela saiu quando abri o portão de casa quando a mãe do meu primo, de 7 anos, veio buscá-lo, às 18h. Fui atrás dela, só que Nala acabou sendo atropelada, e com o susto, ela começou a correr muito rápido. Acredito que ela não tenha se machucado, só levado um susto. Estou muito triste, ela dorme comigo embaixo da coberta e só pensamos nela o tempo todo”, desabafou Letícia, que é economista.

Nala tem três anos e era a companheira da familia em todos os momentos Crédito: Arquivo pessoal

O pedido de Letícia é de quem suspeitar de ter encontrado a cadela envie uma foto. "As pessoas mandam mensagens dizendo que viram ela, mas chegamos no endereço e não é ela, mas uma parecida. Pela foto conseguimos identificar logo de cara", reforçou. Quem tiver informações pode enviar para os contatos: 27 992320239 e 27 99806 6657.

Rotina familiar

Para além das noites, os dias estão sendo complicados para Letícia, pois a Nala era companheira do café da manhã ao home-office.

“Minha rotina era com ela: eu acordava mais cedo que meu noivo, ela descia comigo e eu tomava café enquanto ela se alimentava. Eu ia para academia e Nala me aguardava tomando o sol, que ela ama. Ai eu começava a trabalhar e ela dormia na caminha que tem no meu escritório”, detalhou a economista.

Balu e Nala foram adotadas com seis meses de diferença. Crédito: Arquivo pessoal

O casal tem também a Balu, de quatro anos, companheira inseparável de Nala. Entre implicâncias e brincadeiras, as duas eram amigas de todos os momentos. “Nala amava ficar mordendo Balu, chamando ela para brincar. Igual cão e gato, agora Balu só fica no canto triste e nem quer passear direito”, contou.

Além do casal, o restante da família também está sofrendo. O primo e irmão da economista, que se chama Lucca e João Pedro, de 7 e 8 anos, respectivamente, choram com saudades dela. "Eles vinham aqui em casa sempre brincar e ficar com ela. Estão sofrendo bastante", falou.

Golpes

O momento de sofrimento está sendo usado para chantagem emocional por golpistas, Como Letícia e Caio estão oferecendo uma recompensa de R$ 500 reais para quem a encontrar, pessoas entraram em contato para aplicarem golpes, tendo pego até R$ 80 reais.