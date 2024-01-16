Cães da raça Rottweiler vão para clínica em Vitória e podem ser adotados

Os dois cães da raça Rottweiler que atacaram um educador canino na Praia do Suá, em Vitória
, e depois foram vistos entrando na Ilha do Frade
, também na Capital, foram recolhidos por uma equipe da prefeitura na manhã desta terça-feira (16) e encaminhados a uma clínica veterinária onde foram microchipados e passarão por avaliação de saúde. O recolhimento dos animais se deu após moradores capturarem os cães e deixá-los provisoriamente na sede da associação do bairro até a chegada dos agentes municipais.
Ainda de acordo com a administração municipal, os animais devem receber vacinas, serão castrados e poderão ser adotados futuramente.
A prefeitura chegou a receber a informação de que os animais poderiam ser de uma empresa localizada na Praia do Suá. Uma equipe esteve no bairro, mas verificou que a informação não era verdadeira. Sem informações sobre o tutor responsável, os cães foram recolhidos. A Polícia Civil informou, na tarde de quarta-feira (17), que a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas, segundo a corporação.