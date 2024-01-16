Cães da raça Rottweiler vão para clínica em Vitória e podem ser adotados

A prefeitura chegou a receber a informação de que os animais poderiam ser de uma empresa localizada na Praia do Suá. Uma equipe esteve no bairro, mas verificou que a informação não era verdadeira. Sem informações sobre o tutor responsável, os cães foram recolhidos. A Polícia Civil informou, na tarde de quarta-feira (17), que a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet, que foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas, segundo a corporação.