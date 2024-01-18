Polícia investiga caso de rottweilers soltos que foram resgatados em Vitória

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil confirmou que a vítima registrou um boletim de ocorrência. Iago Lima, de 31 anos, foi atacado pelos cães, quando saía de casa na segunda-feira (15). O educador canino conseguiu evitar que o cachorro dele fosse atacado, mas acabou sofrendo uma fratura na mão. O boletim registrado foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória.