Polícia investiga caso de rottweilers soltos que foram resgatados em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o caso dos dois cachorros da raça Rottweiler que atacaram um educador canino na Praia do Suá, em Vitória, e foram capturados no dia seguinte na Ilha do Frade, também na capital. Os animais passaram por avaliação médica, foram microchipados e a previsão da Prefeitura de Vitória era que os dois ainda recebessem vacinação e castração. Depois do processo de avaliação da saúde, os animais devem ser colocados à disposição para adoção.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil confirmou que a vítima registrou um boletim de ocorrência. Iago Lima, de 31 anos, foi atacado pelos cães, quando saía de casa na segunda-feira (15). O educador canino conseguiu evitar que o cachorro dele fosse atacado, mas acabou sofrendo uma fratura na mão. O boletim registrado foi validado pelo 3º Distrito Policial de Vitória.
"O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou em nota.
Os cachorros foram recolhidos por uma equipe da prefeitura na terça-feira (16) e encaminhados a uma clínica veterinária. O recolhimento dos animais se deu após moradores capturarem os cães e deixá-los provisoriamente na sede da associação da Ilha do Frade até a chegada dos agentes municipais. Todo o desfecho — entre denúncia e assistência aos animais — ocorreu em menos de 24 horas após a publicação de uma reportagem de A Gazeta contando o relato de um homem que passou por momentos de tensão ao ser atacado pelos animais.