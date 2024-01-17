Ataque de rottweilers: a responsabilidade é do tutor

Quem tem a guarda de animais domésticos precisa estar ciente dos próprios deveres. E os tutores têm a obrigação de zelar pela segurança das pessoas, prevenindo os riscos que o animal pode causar à comunidade, das agressões à transmissão de doenças.

São cenas que causam sempre apreensão e podem acontecer com qualquer pessoa nas ruas, principalmente quem está passeando com outro animal. Por isso, é tão importante que os tutores tenham mais responsabilidades com os animais. E as prefeituras precisam fazer um controle mais eficiente sobre a população canina nas ruas. Os casos registrados pelas câmeras, contudo, mostram animais que provavelmente fugiram ou foram abandonados.