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Opinião da Gazeta

Ataque de rottweilers: a responsabilidade é do tutor

Quem tem a guarda de animais domésticos precisa estar ciente dos próprios deveres. E os tutores têm a obrigação de zelar pela segurança das pessoas, prevenindo os riscos que o animal pode causar à comunidade, das agressões à transmissão de doenças

Públicado em 

17 jan 2024 às 01:00

Colunista

Cães
Educador canino sofre fratura após se deparar com Rottweiler’s soltos no ES Crédito: Videomonitoramento
Para início de conversa, os dois cachorros da raça rottweiler que atacaram um educador canino (que carregava seu próprio cachorro no colo) na Praia do Suá, em Vitória, não deveriam estar soltos na rua. Ou melhor: abandonados. A constatação pode parecer óbvia, mas é uma responsabilidade que recai sobre os tutores, nesse caso ainda desconhecidos. Se os animais fugiram, informar às autoridades públicas é o mais urgente a se fazer.
Quem tem a guarda de animais domésticos precisa estar ciente dos próprios deveres. E os tutores têm a obrigação de zelar pela segurança das pessoas, prevenindo os riscos que o animal pode causar à comunidade, das agressões à transmissão de doenças.
Graças às câmeras de segurança, os cachorros foram flagrados depois na Ilha do Frade. E ainda deram trabalho para serem capturados, por sorte um adestrador passava pelo local. Os animais ficaram confinados numa guarita e, no dia seguinte, após a publicação da reportagem, os cães foram recolhidos pela Prefeitura de Vitória.
Em julho do ano passado, dois cães – pastores alemães – fugiram de casa e atacaram um empresário que passeava com sua cadela em Jardim Camburi, em Vitória. A vítima precisou lutar para salvar a vida da cachorrinha.
Em junho, as câmeras na Ilha do Boi, também na Capital, flagraram o ataque de dois pitbulls a uma cadela que passeava na rua com o seu tutor. 
São cenas que causam sempre apreensão e podem acontecer com qualquer pessoa nas ruas, principalmente quem está passeando com outro animal. Por isso, é tão importante que os tutores tenham mais responsabilidades com os animais. E as prefeituras precisam fazer um controle mais eficiente sobre a população canina nas ruas. Os casos registrados pelas câmeras, contudo, mostram animais que provavelmente fugiram ou foram abandonados.
O "PetCenso" 2023, realizado pelo grupo Petlove, estima que no Espírito Santo há uma população de 1,4 milhão de animais domésticos. São cachorros e gatos que fazem parte de muitas famílias. Em muitos casos, cães de grande porte fazem a guarda de residências e empresas. Quem também resolve adotar um animal, precisa estar preparado para as responsabilidades que acompanham essa decisão. Cachorro abandonado na rua é sinal de que alguém falhou.

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