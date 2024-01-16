Jovens precisam ser apreendidos pela educação desde cedo

Adolescentes que aprendem desde cedo a solucionar os próprios conflitos com violência, na dinâmica que impera dentro do tráfico. Sem oportunidades, sem o estímulo de uma educação que indique os caminhos corretos, é o crime que seduz.

Policiamento nas praias é importante, mas não basta para conter a violência, em seus diferentes níveis. Estamos carentes demais de educação, tanto a formal, no sentido de fazer brilhar os olhos dos mais jovens com possibilidades a ponto de ofuscar o canto da sereia da criminalidade, quanto aquela que é a base da cidadania e da civilidade, para uma convivência sadia nesse ambiente tão democrático, mas frequentemente caótico.