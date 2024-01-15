Morte de adolescente na Ilha do Frade foi premeditada, diz secretário

O assassinato de Heron Tosi Campos, de 15 anos, na praia da Ilha do Frade, em Vitória, foi premeditado pelos suspeitos, segundo afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho. Quatro adolescentes suspeitos do crime, com idades entre 14 e 17 anos, foram apreendidos ainda na tarde de domingo (14), na Praia do Canto, próximo ao local do assassinato.
Em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (15), o secretário afirmou que o adolescente de 15 anos tinha passagens pela polícia por envolvimento no tráfico de drogas e havia ameaçado os outros adolescentes anteriormente. "O jovem que morreu havia ameaçado os outros adolescentes em um passado próximo. E ontem programaram a execução do indivíduo. Ele [Heron] tem passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes e já foi apreendido em outras oportunidades. São pessoas se rivalizando que entram no tráfico achando que este será o meio de sobrevivência", afirmou Alexandre Ramalho.
Os quatro jovens teriam chamado o adolescente para a região das pedras da praia, onde os disparos foram realizados. Segundo a Polícia Militar, a morte de Heron Tosi Campos foi constatada no local. Nesta segunda (15), a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 14, 15, 16 e 17 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, foram autuados por "ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e por recurso que impossibilite a defesa da vítima". Todos foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).