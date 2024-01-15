Morte de adolescente na Ilha do Frade foi premeditada, diz secretário

Em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (15), o secretário afirmou que o adolescente de 15 anos tinha passagens pela polícia por envolvimento no tráfico de drogas e havia ameaçado os outros adolescentes anteriormente. "O jovem que morreu havia ameaçado os outros adolescentes em um passado próximo. E ontem programaram a execução do indivíduo. Ele [Heron] tem passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes e já foi apreendido em outras oportunidades. São pessoas se rivalizando que entram no tráfico achando que este será o meio de sobrevivência", afirmou Alexandre Ramalho.