'Motivo fútil': 4 adolescentes são autuados após morte na Ilha do Frade

Os quatro adolescentes que apreendidos suspeitos de participarem do assassinato de Heron Tosi Campos, de 15 anos, foram autuados pela Polícia Civil por "ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e por recurso que impossibilite a defesa da vítima" após o crime. O jovem foi morto na tarde de domingo (14), quando estava na praia da Ilha do Frade, em Vitória. Todos foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). Os nomes dos menores não serão divulgados, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Quatro jovens teriam chamado o adolescente para a região das pedras da praia, onde os disparos foram realizados. Segundo a Polícia Militar, a morte foi constatada ainda na praia. O local estava lotado no momento dos disparos e diversas pessoas correram quando escutaram o barulho dos tiros.
O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.