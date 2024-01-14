Jovem de 15 anos é morto a tiros na praia da Ilha do Frade, em Vitória

De acordo com nota da Polícia Civil, a ocorrência foi finalizada no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima fatal será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções", destacou a corporação.