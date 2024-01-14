Polícia apreende 4 suspeitos de assassinato de jovem na Ilha do Frade

Homicídio da Ilha do Frade Crédito: Reprodução

A vítima, identificada como Heron Tosi Campos, de 15 anos, teria ido ao local acompanhado do pai e, chegando à praia, os quatro jovens teriam chamado o adolescente para a região das pedras da praia, onde os disparos foram realizados. A apreensão dos quatro suspeitos foi confirmada pelo aspirante Toso, que estava na Primeira Delegacia Regional.

Heron Tosi Campos, de 15 anos, foi morto na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime seria a guerra do tráfico de drogas na Capital. Já de acordo com nota da Polícia Civil, a ocorrência foi finalizada no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima fatal será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções".