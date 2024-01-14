Polícia apreende 4 suspeitos de assassinato de jovem na Ilha do Frade

Após o assassinato de um jovem de 15 anos na Ilha do Frade, em Vitória, a Polícia Militar apreendeu quatro jovens, com idade entre 14 e 17 anos, suspeitos de envolvimento no caso. Logo após os disparos, o grupo correu em direção à parte superior da praia, mas foi abordado por policiais nas imediações da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto.
A vítima, identificada como Heron Tosi Campos, de 15 anos, teria ido ao local acompanhado do pai e, chegando à praia, os quatro jovens teriam chamado o adolescente para a região das pedras da praia, onde os disparos foram realizados. A apreensão dos quatro suspeitos foi confirmada pelo aspirante Toso, que estava na Primeira Delegacia Regional.
De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime seria a guerra do tráfico de drogas na Capital. Já de acordo com nota da Polícia Civil, a ocorrência foi finalizada no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima fatal será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções".
Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (15), a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 14, 15, 16 e 17 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, foram autuados por "ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e por recurso que impossibilite a defesa da vítima". Todos os quatro foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).