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Tristeza

Pai de jovem morto na Ilha do Frade: “Covardia, ele tinha um futuro”

Heron Tosi Campos, de 15 anos, teria sido vítima de uma emboscada após seguir um grupo de quatro adolescentes para a área de pedras da praia, onde foi morto
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 jan 2024 às 19:15

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 19:15

O pai do jovem de 15 anos morto na tarde deste domingo (14) na Ilha do Frade, em Vitória, classificou o crime contra o filho como “uma covardia”. O adolescente era estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e, de acordo com o pai, teria largado os estudos, mas queria voltar a estudar e trabalhar nos próximos dias.
“Ele estava no Ifes. Pegou [os estudos] e abandonou. Não sei se estava usando droga, realmente não sei. Só sei o seguinte, esses meninos que apagaram ele [...] vão estar soltos daqui um dia”, desabafou Hezeron Campos, pai do adolescente, identificado como Heron Tosi Campos.
Heron Tosi Campos, de 15 anos, foi morto na Ilha do Frade, em Vitória
Heron Tosi Campos, de 15 anos, foi morto na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal
“Deram três tiros na cabeça dele. E ele falou para mim hoje: ‘Pai, amanhã você põe os negócios do lava-jato que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou começar a lavar carro até voltar aos estudos para fazer um dinheiro, para ter o que fazer’”, contou Hezeron.

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De acordo com o pai, o jovem pediu uma carona para ir até a praia, onde pretendia passar o dia. “Tem que ter cadeia, é o mínimo que se pode fazer agora. Meu filho ia voltar a estudar, ele tinha um futuro, estávamos fazendo de tudo para ele ter um futuro, e aí fizeram essa covardia com ele”, completou o pai.
Logo na sequência do assassinato, o grupo correu em direção à parte superior da Ilha do Frade, mas foram abordados pela Polícia Militar na Avenida Saturnino de Brito, no bairro Praia do Canto. De acordo com o aspirante Toso, que estava na Primeira Delegacia Regional, quatro suspeitos foram apreendidos.
De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime seria a guerra do tráfico de drogas na Capital. A Polícia Civil,  em nota, informou que a ocorrência foi finalizada no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima fatal será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções".

Adolescentes suspeitos foram autuados e encaminhados ao Ciase

Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (15), a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 14, 15, 16 e 17 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, foram autuados por "ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e por recurso que impossibilite a defesa da vítima". Todos os quatro foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
* Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

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