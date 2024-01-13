Criminosos atiram contra três equipes da Polícia Militar em Vitória

A tarde de sexta-feira (12) foi marcada por confrontos entre três equipes da Polícia Militar e criminosos no Morro do Macaco, região de Tabuazeiro, em Vitória . Ninguém ficou ferido ou foi preso.

Segundo a PM, durante o policiamento a pé, policiais militares da Força Tática do 1⁰ Batalhão prosseguiram até a região e viram cerca de oito homens com mochilas, armas em punho e rádios comunicadores.

Os suspeitos, quando notaram a aproximação das equipes, efetuaram disparos de arma de fogo contra a patrulha a pé – que revidou. Os criminosos fugiram em direção a uma área de mata, onde uma segunda equipe se posicionou para detê-los.

Ainda segundo a PM, ao visualizar os suspeitos na área de mata, foi dada voz de abordagem, porém os homens, novamente, atiraram contra os policiais na tentativa de continuar a fuga. Os militares revidaram e os suspeitos continuaram a fuga.

Uma terceira equipe visualizou os criminosos e deu voz de abordagem, porém eles atiraram contra os policiais, que também revidaram. Somente após isso, os indivíduos cessaram os tiros e continuaram a fuga em direção a região de mata no alto do morro. Após a situação estabilizada, os militares refizeram o caminho dos suspeitos e foi encontrado na trilha percorrida um carregador de pistola 9mm com 11 munições e dois estojos deflagrados calibre 762. O material foi entregue na Delegacia Regional de Vitória.