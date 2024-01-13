Menina de 13 anos é atingida por bala perdida perto de casa, na Serra

Rua em que menina foi baleada na Serra Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Uma menina de 13 anos foi baleada na noite de sexta-feira (12), enquanto passava por uma rua do Bairro das Laranjeiras, na Serra, perto da casa em que a família mora. O crime aconteceu por volta das 22 horas e o alvo dos disparos era um homem de 25 anos.

Segundo informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esse homem, que também foi baleado, estava sentado em um bar quando o suspeito chegou de carro, desceu e o atraiu até a entrada de um beco para conversar. Ali, ele foi baleado duas vezes. Um dos tiros acertou a boca, e o outro, a coxa da vítima, que correu de volta ao bar, sendo perseguido pelo suspeito, que continuou atirando.

A adolescente, que passava pela rua no momento da confusão, foi atingida na perna. A irmã da garota contou que ligou para o Samu, mas que a ambulância não veio, e foi um morador que chamou um carro de aplicativo para socorrê-la. A família se mudou há pouco tempo para o bairro, mas já pensa em ir embora por conta da violência.

Em nota, a coordenação do SAMU 192 informou que está apurando o ocorrido em relação ao socorro.

Já a Polícia Militar informou que os agentes foram acionados, ainda na noite de sexta (12), para irem à Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, Serra, onde havia dado entrada pessoas baleadas.

“Na UPA, uma das vítimas, um homem de 25 anos, relatou que estava na Rua São Paulo com a Caiçaras, no Bairro das Laranjeiras, quando um suspeito saiu do interior de um carro e atirou, vindo a alvejá-lo. A segunda vítima era uma adolescente de 13 anos. Ela disse que estava perto de casa quando foi baleada.”

O caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, de acordo com a Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso e “para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.”

A PC destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.