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Homem é resgatado por helicóptero em praia de Vila Velha

Um banhista ficou preso em uma pedra na região da Praia da Costa e resgate emocionou banhistas de Vila Velha na tarde deste sábado (13)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 jan 2024 às 18:09

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 18:09

Um resgate comoveu e emocionou quem estava na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde deste sábado (13). Um homem ficou preso entre pedras da praia foi resgatado após ser avistado por um helicóptero que fazia o patrulhamento da orla. 
Quem realizou o resgate foi a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). O Notaer informou que durante patrulhamento de orla, a equipe identificou que um banhista havia caído em uma das pedras existentes na região da praia.
Segundo informações do Notaer, um agente responsável por busca e resgate, mais conhecido como homem sar, desembarcou no local para analisar o caso e constatou-se várias escoriações pelo corpo da vítima. O resgate do homem ferido foi feito com o uso do helicóptero do Notaer com ajuda de equipamento de resgate conhecido como sling.
Após receber os primeiros atendimentos na areia, o banhista foi conduzido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.
A professora Danúbia Eggert, de 36 anos, acompanhou toda a movimentação do resgate e contou que a ação chamou a atenção de quem estava no local.
“Os guarda-vidas foram nadando para dar apoio e algumas pessoas que também estavam na pedra tentaram ajudar o rapaz, mas não conseguiram. Foi aí que o helicóptero foi se aproximando e com a ajuda dos guarda-vidas, conseguiram resgatar o homem e levá-lo até uma área segura”, detalha.
"Durante esse período a praia toda parou. Foi muito encantador, porque todo mundo parou para observar e aplaudir o trabalho da equipe, gritando 'parabéns'. Foi um momento muito bonito, mesmo sendo uma situação difícil. Bonito por ver o trabalho da equipe e o apoio dos banhistas"
Danúbia Eggert - Professora
Prefeitura de Vila Velha foi procurada para dar mais detalhes do atendimento da ocorrência, mas informou que não foi acionada.

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