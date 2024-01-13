Homem é resgatado por helicóptero em praia de Vila Velha

Um resgate comoveu e emocionou quem estava na Praia da Costa , em Vila Velha , na tarde deste sábado (13). Um homem ficou preso entre pedras da praia foi resgatado após ser avistado por um helicóptero que fazia o patrulhamento da orla.

Quem realizou o resgate foi a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar ( Notaer ). O Notaer informou que durante patrulhamento de orla, a equipe identificou que um banhista havia caído em uma das pedras existentes na região da praia.

Segundo informações do Notaer, um agente responsável por busca e resgate, mais conhecido como homem sar, desembarcou no local para analisar o caso e constatou-se várias escoriações pelo corpo da vítima. O resgate do homem ferido foi feito com o uso do helicóptero do Notaer com ajuda de equipamento de resgate conhecido como sling.

Após receber os primeiros atendimentos na areia, o banhista foi conduzido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha.

A professora Danúbia Eggert, de 36 anos, acompanhou toda a movimentação do resgate e contou que a ação chamou a atenção de quem estava no local.

“Os guarda-vidas foram nadando para dar apoio e algumas pessoas que também estavam na pedra tentaram ajudar o rapaz, mas não conseguiram. Foi aí que o helicóptero foi se aproximando e com a ajuda dos guarda-vidas, conseguiram resgatar o homem e levá-lo até uma área segura”, detalha.

"Durante esse período a praia toda parou. Foi muito encantador, porque todo mundo parou para observar e aplaudir o trabalho da equipe, gritando 'parabéns'. Foi um momento muito bonito, mesmo sendo uma situação difícil. Bonito por ver o trabalho da equipe e o apoio dos banhistas" Danúbia Eggert - Professora