Como estão os esquemas de segurança nas praias da Grande Vitória

Guarda Municipal de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Já na tarde desta segunda-feira (15), um adolescente de 16 anos levou um tiro na perna enquanto andava pelo calçadão da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, por volta das 15h30. À PM, ele informou que estava com um amigo, quando um carro parou e uma pessoa atirou na direção dele. A vítima não soube informar o motivo do crime.

Diante dessas ocorrências, as guardas de Vitória, Vila Velha e Serra afirmaram que trabalham em busca de intimidar ações criminosas nas respectivas orlas. Por sua vez, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) aponta que é necessária uma força-tarefa para combate aos crimes dessa natureza.

“Temos vários levantamentos e operamos em integração com todas as prefeituras. Por dia, nós temos mais de 650 operadores de segurança e vamos monitorando conforme os problemas que vão aparecendo, mas as demandas são enormes. Temos situações que vão desde barulho, eventos irregulares, brigas, pessoas que ingerem bebida alcoólica e vão dirigir, por exemplo. Mas a situação deste domingo (14) foi desproporcional, foi atípica”, disse o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública, à reportagem de A Gazeta.

De acordo com Ramalho, o jovem morto na Ilha do Frade teria envolvimento com o tráfico de drogas, aparentemente no bairro Chácara Parreiral, na Serra , onde a relação com os responsáveis pelo crime já era conturbada.

"Identificamos que o jovem tinha ligação com o tráfico de entorpecentes. Apreendemos dois revólveres. Era um crime premeditado, difícil de entender e difícil de prevenir. Possivelmente ele estava sendo vigiado" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública

Segundo o secretário, o grupo de atiradores já teria sido ameaçado por Heron. “Vieram determinados. Esse crime foi planejado. São jovens inconsequentes e irresponsáveis que convivem com o sentimento de impunidade, pois sabem que daqui a pouco estarão soltos”.

Efetivo reforçado nas praias

Nas redes sociais, minutos após o crime na Ilha do Frade, visitantes do local relataram a sensação de insegurança na região, citando a falta de policiamento e de ações de repressão contra o tráfico e uso de entorpecentes.

Por sua vez, a Guarda Civil Municipal de Vitória sinalizou que há efetivo reforçado nas praias da Capital, principalmente no período de verão.

“É de praxe que neste momento tenhamos um aumento no aglomerado de pessoas e, consequentemente, há um aumento no número de ocorrências. A Guarda Municipal foi a primeira guarnição a chegar ao local. Nosso trabalho conjunto foi de suma importância para a identificação dos autores do crime”, explicou a comandante da Guarda de Vitória, Dayse Barbosa.

Assim como na Capital, as praias da Serra e de Vila Velha também registram aumento no número de visitantes no período de férias e de verão. Diante do caso ocorrido em Vitória, as forças de segurança dos municípios vizinhos sinalizaram que contam com corporações de prontidão para intimidar atividades criminosas.

“Durante o verão, o município recebe muitos turistas e ocorre um aumento significativo de público na orla, especialmente nos fins de semana. Desde o dia 13 de dezembro, a Guarda Municipal de Vila Velha realiza a Operação Verão. A estratégia central da operação é a intensificação do patrulhamento, implementando o Cinturão de Segurança composto por diversas bases estrategicamente posicionadas, além do patrulhamento com quadriciclos, bike patrulhas, moto patrulha e com blitze”, divulgou a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).

De acordo com a GMVV, ao longo da extensão da orla de Vila Velha, os guardas estão simultaneamente em vários pontos base, proporcionando presença marcante, com agentes que são distribuídos em locais estratégicos e nas regiões litorâneas do município.