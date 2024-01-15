Adolescente é baleado na orla da Praia da Costa em Vila Velha

Pessoas se aglomeraram em volta do rapaz baleado no calçadão da Praia da Costa Crédito: Leitor | A Gazeta

Um adolescente de 16 anos levou um tiro na perna enquanto andava pelo calçadão da orla da Praia da Costa, em Vila Velha , por volta das 15h30, desta segunda-feira (15). Em depoimento à Polícia Militar, o jovem contou que estava com um amigo quando um carro parou e uma pessoa atirou na direção dele.

A corporação informou que a vítima não soube informar a motivação do crime e explicou que, depois da bala o atingir, o veículo arrancou do local. Porém, ele não soube dizer para qual direção. O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

Segundo a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o jovem correu para se proteger e caiu ao lado da Arena Esportiva de Verão da Prefeitura do município. Os guarda-vidas informaram à reportagem que a praia estava cheia quando o disparo foi efetuado, deixando os banhistas assustados.

A Polícia Civil (PC) foi demandada durante a tarde de segunda-feira (15) e informou, em nota, que "a ocorrência estava em andamento".