Suspeito bate carro, xinga policiais e urina durante abordagem em Vila Velha

Após a colisão, o carro mencionado não estaria ligando e o condutor teria saído do automóvel. Após ser abordado pelos policiais penais, o condutor proferiu palavras de baixo calão e deixou as partes íntimas à mostra, além de urinar na frente da polícia penal feminino. Entre as ofensas proferidas pelo suspeito, segundo o boletim de ocorrência, os policiais penais teriam sido chamados de "vagabundos".