Suspeito bate carro, xinga policiais e urina durante abordagem em Vila Velha

Um homem de 28 anos causou uma confusão em frente à Casa de Custódia de Vila Velha, localizada no bairro Glória, onde realizou manobras perigosas com o carro que dirigia e desrespeitou policiais penais que o abordaram. O caso aconteceu durante a manhã de domingo (14) e ele acabou preso após a série de atos. O suspeito foi identificado no boletim de ocorrência como Edilson Pires de Souza, de 28 anos. Não há informações sobre o motivo da presença do suspeito nas proximidades da Casa de Custódia, que é considerada uma unidade prisional do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local prestar apoio a policiais penais em uma ocorrência de desacato e assédio sexual. No local, uma agente penal feminino relatou ter presenciado um indivíduo, aparentemente embriagado, a bordo de um veículo realizando manobras perigosas em frente à Unidade Prisional. Inclusive, ele teria colidido por duas vezes em uma barra de ferro de contenção posicionada em frente ao portão.
Após a colisão, o carro mencionado não estaria ligando e o condutor teria saído do automóvel. Após ser abordado pelos policiais penais, o condutor proferiu palavras de baixo calão e deixou as partes íntimas à mostra, além de urinar na frente da polícia penal feminino. Entre as ofensas proferidas pelo suspeito, segundo o boletim de ocorrência, os policiais penais teriam sido chamados de "vagabundos".
A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que o caso foi comunicado às demais autoridades policiais e está sob investigação da Polícia Civil, com o acompanhamento da Sejus. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, praticar ato obsceno em lugar público e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.