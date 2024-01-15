Homem é morto e irmãos são baleados em festa de aniversário em Vila Velha

Homem é morto e duas crianças são baleadas em festa de aniversário em Vila Velha Crédito: TV Gazeta | Bernardo Bracony

Um homem, de 22 anos, foi assassinado a tiros e duas crianças, de 3 e 8 anos, foram atingidas de raspão por disparos, na noite deste último sábado (13), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha . As duas crianças comemoravam em um aniversário infantil quando os disparos ocorreram.

Segundo a apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o crime aconteceu por volta das 22h, quando as crianças, que são irmãos, deixaram o local onde acontecia a festa, no segundo andar de um prédio, e saíram para brincar na rua.

Moradores que testemunharam a situação contaram que, no momento em que elas brincavam, um homem passou de moto dizendo estar sendo perseguido por dois suspeitos em um carro. Um dos homens no veículo abriu fogo contra o motociclista e os tiros acabaram atingiram as crianças.

A irmã mais velha, de 8 anos, foi acertada em uma das mãos e está no hospital, onde passou por cirurgia, e não há previsão de alta. O menino, de 3, comemorava o próprio aniversário e também foi atingido em uma das mãos.

A vítima, identificada como Rafael Araújo e que era alvo dos disparos, foi atingido e faleceu no local. A ocorrência será investigada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.