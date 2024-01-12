Equador é exemplo do que pode dar (muito) errado na segurança pública

Homens armados foram detidos após invadir estúdio de TV no Equador Crédito: Reprodução/redes sociais

É quase inevitável, para quem vive no Espírito Santo, fazer uma associação entre a onda de violência no Equador e a crise de segurança pública de 2017 , ou pelo menos ter alguns gatilhos com as imagens de ruas desertas ocupadas por tanques, enquanto as autoridades tentam colocar ordem no caos. Há sem dúvidas um sentimento de empatia pela população daquele país, baseado na nossa própria experiência.

Mas as comparações param por aí. A dimensão da tragédia no Equador é bem maior, com registros de sequestros de policiais, fugas de presos — entre eles o narcotraficante Fito, chefe da facção Los Choneros, principal quadrilha criminosa do país ligada ao narcotráfico —, atentados com bombas e incêndios de veículos. Até quarta-feira, o número de mortes chegou a 13.

No cerne da crise de segurança pública está o tráfico de drogas. Não muito diferente de qualquer lugar da América Latina onde a violência esteja conflagrada. O Equador viu, na última década, o crescimento da sua participação no tráfico internacional, em grande parte pela saída de cena das Farc, na Colômbia, e também pelo alinhamento de gangues equatorianas com os cartéis mexicanos. O lucrativo mercado internacional de entorpecentes não deixa vácuos.

Justamente por isso, é importante que o Brasil — e o Espírito Santo — esteja atento ao que acontece ao seu redor. A cocaína produzida em países como Bolívia e Colômbia tem no país não só um mercado consumidor, mas uma rota para o resto do mundo. A demanda é alta, e as organizações criminosas se fortalecem com isso. Sempre há quem ocupe o protagonismo desse comércio ilegal.