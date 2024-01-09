Presidente do Equador decreta estado de 'conflito armado interno'

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou um estado de "conflito armado interno" no país contra grupos criminosos.

Em decreto, Noboa determina que Forças Armadas realizem operações militares para "neutralizar" grupos. O documento, assinado nesta terça-feira (9), mira 22 grupos criminosos no âmbito transnacional, chamados de "terroristas" no documento.

Homens armados foram detidos após invadir estúdio de TV no Equador Crédito: Reprodução/Redes sociais

O país está sob estado de exceção após a fuga da prisão do criminoso mais perigoso do país, José Adolfo Macías Villamar.