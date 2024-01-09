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Estado de exceção

Presidente do Equador decreta estado de 'conflito armado interno'

Em decreto, Daniel Noboa determina que Forças Armadas realizem operações militares para "neutralizar" grupos criminosos no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2024 às 20:03

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 20:03

 O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou um estado de "conflito armado interno" no país contra grupos criminosos.
Em decreto, Noboa determina que Forças Armadas realizem operações militares para "neutralizar" grupos. O documento, assinado nesta terça-feira (9), mira 22 grupos criminosos no âmbito transnacional, chamados de "terroristas" no documento.
Homens armados foram detidos após invadir estúdio de TV no Equador
Homens armados foram detidos após invadir estúdio de TV no Equador Crédito: Reprodução/Redes sociais
O país está sob estado de exceção após a fuga da prisão do criminoso mais perigoso do país, José Adolfo Macías Villamar.
Mais cedo, um grupo de homens armados invadiu uma TV em Guayaquil. As imagens mostram que funcionários da emissora foram feitos reféns.

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