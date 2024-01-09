Boato de queda de avião: quem paga a conta é você

Possível queda de avião mobilizou equipes do Samu, PM, Bombeiros e Notaer em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar de Colatina

Embalados por essa suposição de causa e efeito, os boatos se espalharam pelas redes sociais, mas houve os registros de dois contatos feitos por supostas testemunhas do acidente a atendentes da Polícia Militar, pelo número 190. Uma delas teria escutado o barulho do avião caindo, outra a explosão após a colisão com a torre de energia.

Cumpridores do seu papel, equipes da PM e do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero do Notaer e Samu, se deslocaram para o local, sem encontrar nenhum vestígio da aeronave. O acidente foi descartado.

Havia uma explicação para o apagão, bem menos "espetacular": a empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia em 11 cidades do Norte e Noroeste do Estado, informou que a interrupção de energia ocorreu devido a uma falha no sistema interligado nacional, com impacto na região. A EDP também foi procurada pela reportagem porque também houve queda de energia em municípios sob área de concessão da empresa, mas informou que ainda apurava o caso.

Infelizmente, trotes que mobilizam os serviços de emergência à toa não são incomuns. O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), da Polícia Militar do Espírito Santo recebe uma média de 500 trotes todos os dias . As falsas ocorrências, em sua grande maioria, são brincadeiras perceptíveis pelos operadores e não têm um impacto tão grave quanto a notificação de uma falsa queda de avião, mas podem atrasar o socorro a quem precisa.

O que aconteceu em Itapina foi a mobilização do aparato estatal desnecessariamente. Até um helicóptero foi deslocado para o local. E isso gera um gasto desnecessário, que acaba sendo pago pelo contribuinte. Mas, mais que isso, há uma mobilização em torno de uma informação falsa que gera uma apreensão sem razão de ser.