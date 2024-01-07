Apagão deixa cidades do Norte e Noroeste do ES sem energia neste domingo (7)

Um apagão deixou cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo sem energia no final da manhã deste domingo (7). A informação da falta de luz rapidamente repercutiu nas redes sociais entre moradores das cidades de Colatina, São Gabriel da Palha, Linhares e São Mateus.

Serio pf nunca mais falte energia em colatina minha pressao ate caiu sem um ventilador to chorando pic.twitter.com/eMeYxtJDag — Onlyfools (@pedrobredoff_) January 7, 2024

Pessoas informando quedas de energia e sinal de rede em:



- Linhares

- Sooretama

- Rio Bananal

[edit]

- Jaguaré

- Colatina

- São Mateus — vini le vini  (@aqueleDrama) January 7, 2024

Procurada pela reportagem, a empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia em 11 cidades do Norte e Noroeste do Estado, informou que a interrupção de energia ocorreu devido a uma falha no sistema interligado nacional, o que impactou parte do estado de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo. "Essa situação foi proveniente de uma causa externa à Santa Maria", acrescentou.

Ainda segundo a Luz e Força Santa Maria, a falta de energia afetou todos os municípios da área de concessão da empresa, com exceção de São Roque do Canaã. A empresa se colocou à disposição para mais esclarecimentos e comunicou que a distribuição de energia já foi reestabelecida na região.