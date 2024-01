Um pedido para as instituições democráticas em 2024

"As instituições estão funcionando." A frase que se tornou um emblema do Brasil dos últimos anos foi tratada algumas vezes de forma irônica, mas provou-se verdadeira. A despeito de todos os tremores, a democracia brasileira permanece protegida por essa força que organiza a sociedade. A ordem institucional, aquela que determina os limites de atuação de cada um dos Três Poderes, vez ou outra é chacoalhada. E mesmo assim segue inabalável, por ser essa a própria razão de sua existência. Pesos e contrapesos que garantem que o poder não seja ilimitado, que abusos sejam reprimidos, que o Estado democrático de Direito prevaleça.

Sim, as instituições estão funcionando, isso não está em questão. Já a qualidade da atuação dessas mesmas instituições é algo que pode estar em constante aprimoramento, para melhorar a vida da população. Para além de Executivo, Legislativo e Judiciário. É um compromisso que abraça o Ministério Público, os órgãos de controle. E a própria imprensa. Cada uma dessas instituições reconhecendo o seu papel na sociedade. Há muito trabalho a fazer.

Da criação de leis à execução de políticas públicas que prezem pelos interesses coletivos, passando pela fiscalização da atuação do poder público, é possível se aproximar das demandas mais urgentes e também das necessidades estruturais, capazes de transformar realidades. As instituições são o próprio povo, embora algumas vezes dê as costas para ele. É essa aproximação incondicional que se espera.