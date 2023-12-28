AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Seca no ES mostra que construção de mais reservatórios é para ontem
Opinião da Gazeta

Seca no ES mostra que construção de mais reservatórios é para ontem

Edital de construção da Barragem dos Imigrantes, na região de Domingos Martins, é boa notícia para a Grande Vitória, mas obras precisam ser mais céleres

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 01:00

Públicado em 

28 dez 2023 às 01:00

Colunista

Rio Jucu
Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes Crédito: Cesan
São as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo as que mais vêm sofrendo com a estiagem neste final de 2023. Os bancos de areia já se sobressaem no leito do Rio Doce, em Colatina; o Rio São Mateus, no município homônimo, enfrenta situação crítica, com vazão em apenas 2%.
Outros municípios já tomaram decisões drásticas, com Jaguaré e Barra de São Francisco dando início ao racionamento de água. Montanha, no extremo Norte, decretou situação de emergência e já contabiliza prejuízos de R$ 200 milhões nas lavouras.
Em tempos de escassez, vale a máxima do "quem guarda tem". E uma das ações cotingenciais em períodos de estiagem é justamente recorrer aos reservatórios de água, que podem garantir o abastecimento por tempo prolongado. Mas são obras que dependem de planejamento e investimentos. É um olhar de longo prazo.
Nesta quarta-feira (27),  em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande anunciou a inauguração de mais barragens coletivas no Norte do Estado para enfrentar a seca. Citou uma que está para entrar em operação em Linhares e reforçou as que já funcionam em Pinheiros, Montanha, Mucurici e Pedro Canário. A construção de muitos desses reservatórios ganhou tração durante e imediatamente após a crise hídrica que atingiu o Espírito Santo entre 2015 e 2017.
A seca é mais crítica no Norte e Noroeste capixabas, mas todo o território deve estar atento, mesmo com  as chuvas recentes. No início de dezembro, o governo estadual, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), decretou estado de alerta em todo o Estado devido à escassez de água. Mas a sustentabilidade hídrica não é um assunto somente dos períodos de crise.
A construção da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu, é um importante passo para o enfrentamento das secas que inevitavelmente virão, pois será um reservatório que vai garantir o abastecimento por pelo menos seis meses. Mas se tornou uma obra cercada de impasses: no ano passado houve a rescisão do contrato anterior, que havia sido assinado em 2018.
O anúncio do novo edital da obra, na semana passada, precisa mudar esse cenário de atraso, garantindo mais segurança jurídica para a sua entrega  à população dentro dos prazos. Estima-se que 1,2 milhão de moradores dos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória serão beneficiados. 
Os reservatórios não resolvem os estragos provocados pelas secas, são apenas um paliativo. É uma medida importante para se preparar para os piores cenários. O poder público tem um papel importante, não só como agente fiscalizador, mas sobretudo na implementação de políticas públicas que estimulem o uso mais racional da água pelos setores produtivos e também pela população. Assim como promover a proteção de nascentes e preservação da cobertura florestal, ações organizadas que de fato podem contribuir para a abundância da água.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Mais um feriado marcado por vidas perdidas no trânsito no ES. Até quando?

Chuvas de 2013: como não se esquecer de algo tão doloroso de se lembrar?

Ministério Público age, o povo respira. Mas precisa respirar ainda melhor

2023 foi o ano da inteligência artificial também no ES. E isso é só o começo

Verão no ES: a principal regra nas praias deve ser o bom senso

{{ndFunctionFirstNotNull(post.original_author.attributes_map.descricao_de_colunista.value,post.original_author.biography)}}

Tópicos Relacionados

Água Chuva no ES Cesan Governo do ES Mudanças Climáticas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros na Praia do Canto
Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto
Imagem de destaque
Juíza que foi 'prisioneira pessoal de Hugo Chávez' por quase 10 anos é libertada na Venezuela
Imagem de destaque
Homem agride a irmã e o pai durante briga por terrenos em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados