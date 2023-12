Seca no ES mostra que construção de mais reservatórios é para ontem

Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes. Crédito: Cesan

Em tempos de escassez, vale a máxima do "quem guarda tem". E uma das ações cotingenciais em períodos de estiagem é justamente recorrer aos reservatórios de água, que podem garantir o abastecimento por tempo prolongado. Mas são obras que dependem de planejamento e investimentos. É um olhar de longo prazo.

Nesta quarta-feira (27), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande anunciou a inauguração de mais barragens coletivas no Norte do Estado para enfrentar a seca. Citou uma que está para entrar em operação em Linhares e reforçou as que já funcionam em Pinheiros, Montanha, Mucurici e Pedro Canário. A construção de muitos desses reservatórios ganhou tração durante e imediatamente após a crise hídrica que atingiu o Espírito Santo entre 2015 e 2017.

A seca é mais crítica no Norte e Noroeste capixabas, mas todo o território deve estar atento, mesmo com as chuvas recentes. No início de dezembro, o governo estadual, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), decretou estado de alerta em todo o Estado devido à escassez de água. Mas a sustentabilidade hídrica não é um assunto somente dos períodos de crise.

A construção da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu, é um importante passo para o enfrentamento das secas que inevitavelmente virão, pois será um reservatório que vai garantir o abastecimento por pelo menos seis meses. Mas se tornou uma obra cercada de impasses: no ano passado houve a rescisão do contrato anterior, que havia sido assinado em 2018.

O anúncio do novo edital da obra, na semana passada, precisa mudar esse cenário de atraso, garantindo mais segurança jurídica para a sua entrega à população dentro dos prazos. Estima-se que 1,2 milhão de moradores dos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória serão beneficiados.

Os reservatórios não resolvem os estragos provocados pelas secas, são apenas um paliativo. É uma medida importante para se preparar para os piores cenários. O poder público tem um papel importante, não só como agente fiscalizador, mas sobretudo na implementação de políticas públicas que estimulem o uso mais racional da água pelos setores produtivos e também pela população. Assim como promover a proteção de nascentes e preservação da cobertura florestal, ações organizadas que de fato podem contribuir para a abundância da água.

