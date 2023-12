Jaguaré decreta racionamento de água por falta de chuva e calor

Medida terá início no dia 13 de dezembro e permanecerá vigente enquanto a situação seja novamente considerada dentro da normalidade

Devido à falta de chuva e ao calor, o município de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir da próxima quarta-feira (13), entre 20h e 23h. Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque. O decreto vai valer até que a situação hídrica seja novamente considerada dentro da normalidade.

A água vem da estação central da Bacia do Jundiá. As autoridades do município estão preocupadas por conta da estiagem nos últimos meses, além do fato de que os institutos meteorológicos não sinalizam com uma previsão de chuvas em condições de recuperar os mananciais.