Jaguaré decreta racionamento de água por falta de chuva e calor

A Represa Jundiá, em Jaguaré, é utilizada para o abastecimento da cidade Crédito: Isaac Ribeiro

Devido à falta de chuva e ao calor, o município de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , decidiu iniciar um sistema de racionamento de água a partir da próxima quarta-feira (13), entre 20h e 23h. Segundo a prefeitura, será suspenso o abastecimento de água na área urbana e na comunidade de São Roque. O decreto vai valer até que a situação hídrica seja novamente considerada dentro da normalidade.

A água vem da estação central da Bacia do Jundiá. As autoridades do município estão preocupadas por conta da estiagem nos últimos meses, além do fato de que os institutos meteorológicos não sinalizam com uma previsão de chuvas em condições de recuperar os mananciais.

Segundo o prefeito Marcos Guerra, é necessário economizar e todos os moradores devem manter o hábito de cuidado para que o problema não se agrave.

"A nossa gestão vai fazer tudo o que puder para evitar o desabastecimento em um nível mais grave. E, para isso, fazemos um apelo a toda a sociedade para ficar atenta às medidas de economia de água. Todos sabemos o que fazer para atravessar esse período de seca priorizando a água tratada para necessidades essenciais e, assim, evitar transtornos", disse.

Entre as recomendações estão:

tomar banhos mais curtos;

fechar o chuveiro sempre que possível (enquanto se ensaboa);

manter as torneiras fechadas;

usar a descarga da privada com consciência;

lavar roupa com menos frequência e reaproveitar água de máquina de lavar;

evitar lavar carro e calçada com mangueira: use panos úmidos, vassoura ou água de reuso;

ficar atento a possíveis vazamentos;

Para agricultores: evitar irrigar com o pivô central, irrigação nos horários mais quentes e não fazer irrigação por aspersão.

Agerh decreta estado de alerta para o ES

O Governo do Espírito Santo, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), vai decretar estado de alerta devido à falta de chuva e escassez de água. O anúncio foi realizado na tarde desta quinta-feira (7) e a publicação do decreto no Diário Oficial acontece na sexta-feira (8).

O diretor-presidente Agerh, Fábio Ahnert, avaliou que o Estado está enfrentando um momento atípico, pois o período de chuvas já devia ter chegado e a situação é consequência das mudanças climáticas acentuadas pelo El Nino. "O Norte capixaba está em uma situação mais grave do que a Grande Vitória. Por isso, o Estado de alerta será decretado. Com isso, algumas medidas que eram recomendações passam a ser obrigatórias", explicou.