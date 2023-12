Mais um feriado marcado por vidas perdidas no trânsito no ES. Até quando?

Três pessoas morrem após carro capotar após bater em poste na Rodovia do Contorno. Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Se o Natal é o momento do ano em que, via de regra, as pessoas buscam se reunir para celebrações com seus familiares e amigos, o último feriadão foi marcado por despedidas forçadas. Em pelo menos seis acidentes graves registrados entre a noite de quinta-feira (21) e a de segunda-feira (25), dez pessoas perderam a vida no trânsito no Espírito Santo.

Já quando as estatísticas são relacionadas às rodovias federais que cortam o Estado, a Operação Natal 2023, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, mostra um aumento expressivo dos óbitos nos quatro dias: foram nove registros neste ano, enquanto em 2022 houve uma morte. Entre os feridos, os números também impressionam: 42 em 2023, três em 2022.

Só há o que se lamentar, afinal a brutalidade em ruas, avenidas e rodovias segue fazendo vítimas sem trégua. Em agosto passado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou um levantamento que mostrou um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito no país, entre 2010 e 2019, na comparação com o mesmo período da década anterior.

Um cenário que mostra o fracasso do Brasil na redução em 50% da mortalidade no trânsito até 2020, uma campanha lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2010.

No Espírito Santo, gradativamente se testemunha a redução no número de homicídios, mas a violência no trânsito parece não mobilizar a sociedade com a mesma intensidade. São mortes que não podem ser banalizadas. A redução dessa carnificina é uma meta urgente de civilidade, que depende não somente da modernização das rodovias para garantir mais segurança aos usuários, mas do próprio comportamento dos motoristas. A imprudência sempre faz vítimas, próximas ou distantes.

No feriadão de Ano-Novo, a cautela e o bom senso ao volante — somados a uma fiscalização atuante — podem evitar a repetição dessas tragédias.

