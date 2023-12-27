Mais um feriado marcado por vidas perdidas no trânsito no ES. Até quando?

Versão anterior deste editorial trazia a informação, passada pela Polícia Rodoviária Federal, de que a Operação Natal havia contabilizado nove mortes nas rodovias federais do Estado. O órgão corrigiu a informação que havia passado: "Na verdade o número correto, compreendendo o período de 22/12 à 25/12, é de 07 (sete) óbitos. Os outros 02 (dois) óbitos que ocorreram foram no 21/12, data em que a operação ainda não havia iniciado e que por um erro na contagem havia sido contabilizado inicialmente como se tivessem ocorrido dia 22/12".