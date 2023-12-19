Verão no ES: a principal regra nas praias deve ser o bom senso

Praia da Costa, em Vila Velha, no último final de semana Crédito: Fernando Madeira

Cada pessoa, família ou grupo de amigos que decide passar o dia na praia está ali por razões diferentes: uns quererem relaxar, outros estão ali para confraternizar, vários praticam esportes... mas entra verão, sai verão, há um choque entre esses interesses e a convivência nesse ambiente de lazer que é considerado um dos mais democráticos nem sempre é saudável. Principalmente quando os limites são ultrapassados.

A estação mais quente do ano começa nesta sexta-feira (22) e, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a previsão em todo o país é de temperaturas acima da média e tempo seco. Praia lotada será, então, inevitável. Se não houver o mínimo de bom senso entre os frequentadores, a temperatura tende a subir e os conflitos aparecem.

O problema é que muita gente confunde as coisas: a praia é um espaço público, mas isso não é razão para se fazer o que bem entende. Quem determina o que pode ou não ser feito nesses locais são as prefeituras.

Cada prefeitura também estabelece as regras para os vendedores ambulantes, a presença de animais de estimação na areia, a prática de esportes como frescobol ou a famosa "altinha". Assim como o uso de churrasqueira na orla. A Serra, por exemplo, no verão do ano passado permitia o churrasco afastado de áreas de restinga e com a devida limpeza do local. Já em Vila Velha, não há essa possibilidade.